Александр Фролов: «Если мы перейдем на бартер, страна откатится к экономике 90-х годов»

- Сегодня поговорим, как повлияла на вашу работу эпидемиологическая обстановка. Но начнем все равно с сезонной темы. Как заканчивается очередной отопительный сезон 2019-20 года, были ли какие-то нештатные ситуации?

- Отопительный сезон прошел для нас хорошо. Мы снизили аварийность на тепловых сетях и на объектах генерации. По предварительным цифрам мы наблюдаем снижение аварийности по магистральным сетям в 4 раза. Основные аварии были в начале отопительного сезона. Они были незначительными, потребители не почувствовали изменения температурного режима. По квартальным сетям и по ГВС аварийность снижена на 20 процентов. По объектам генерации мы также прошли достаточно хорошо этот отопительный период.

- Этот результат связан с текущей модернизацией?

- Это общий результат. Во-первых, качественное проведение гидравлических испытаний магистральных и квартальных сетей. Во-вторых, мы выполнили конструктивную работу по замене аварийных участков на магистральных и квартальных сетях в рамках концессии.

- Теплая зима повлияла на вашу работу?

- Для энергетиков это не важно. Зима есть зима. Изменения температуры были - от минус пятнадцати до нуля, поэтому приходилось менять температурный режим. Это плохо влияет на тепловые сети. Меняется температура, меняется температура почвы. Лучше было бы постоянно минус двадцать - мы бы задали температуру под 100 градусов и держали бы всю зиму.

- Сейчас еще идет паводок. Ваши объекты находятся в зоне подтопления?

- Да. Это Дзержинская ТЭЦ и Новогорьковская ТЭЦ, гидротехнические сооружения. Нынче паводка мы не наблюдаем вообще. Изменения уровня реки Волги, которые мы наблюдаем на наших насосных станциях, соответственно, изменения наших циркуляционных насосов на входе и на входе циркуляционных водоводов незначительное.

-В 2020 году что планируется еще сделать в рамках глобальной программы модернизации? Вы ведь много запланировали...

- По этому году чистая инвестиционная программа составляет 1 миллиард 140 миллионов рублей. И ремонтная программа на 758 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году. Основные средства будут вкладываться в тепловые сети, также в объекты генерации. В мае-июне мы запланировали ввод котла Е75 для нашего ключевого клиента "СИБУР" на Дзержинской ТЭЦ. Стоимость - 260 млн рублей. Это повлечет за собой существенное изменение режима работы. Стоимость реконструктивных мероприятий на Новогорьковской ТЭЦ - 212 млн рублей: замена насосов, трубопроводов и так далее.

- Продолжится ли работа по цифровизации ваших объектов?

- Конечно. В Дзержинске будет установлено дополнительно 69 точек учета на магистральных сетях. Кстово и Дзержинск у нас уже работают без оперативного персонала. Выполнена цифровизация всех ЦТП. То есть поддержание температуры ГВС и в многоквартирных домах происходит в цифровом формате. Следующий шаг - установка учета на ответвлениях, на ЦТП, на выходе из ЦТП, в тепловых камерах. Это делается для составления тепловых и гидравлических балансов. Мы будем понимать, какой участок трубопровода тепловых сетей более загружен, имеет большие тепловые потери, где больше гидравлическая нагрузка. Это позволит нашему персоналу быстро реагировать на возникновение утечек или разрыва, то есть мы избежим раскопок в городе.

- Давайте поговорим о работе в ситуации эпидемии. Во-первых, изменилась ли нагрузка на систему? Чувствуете ли вы изменение режима работы предприятий и обычных граждан?

- На рынке электроэнергии и мощности (7 апреля - ред.) цена составляла 1120 рублей за мегаватт. Это ниже бизнесплана на 120 рублей. Таким образом, понятно, что потребление энергии предприятиями снижено. Что касается тепла, то здесь изменений не наблюдается. Наши основные клиенты, "ЛУКОЙЛ", "Русвинил", "СИБУР" - предприятия непрерывного цикла. По населению также показатели не изменились.

- Но вы также отвечаете за своих сотрудников, которые продолжают ходить на работу…

- Мы поставляем 52% электроэнергии. Поэтому мы проводим беспрецедентные профилактические мероприятия. Например, если мы фиксируем, что сотрудник контактировал с зараженными, мы отправляем этого сотрудника на карантин и проводим тестирование. Административный персонал мы перевели на удаленную работу. Оперативный персонал мы обеспечили средствами защиты. Подрядные организации проходят строгий контроль, замеры температуры проходят постоянно, на станциях работают фельдшеры. Мы полностью изолировали нашу вахту от взаимодействия с внешним миром. Доставка до места работы - на специальном транспорте, который мы дезинфицируем. Персонал входит через отдельный вход. Заключили договор на выполнение дезинфекции на станциях. Есть договор на проведение аварийной дезинфекции. Весь персонал прошел анкетирование на предмет принадлежности к группе риска. В случае введения чрезвычайного положения, будет введен казарменный режим без выхода за территорию станции. Купили большой запас продуктов питания.

- Есть ли опасения по неплатежам? Если сейчас перестанут платить, что произойдет?

- Это будет риск в масштабах всей страны. Если перестанут платить нам, мы перестанем платить нашим поставщикам - "Газпрому" за поставленные ресурсы, "Водоканалу" – за воду. Это будет системный кризис. Платеж - самая главная часть экономики. Если мы перейдем на бартер, страна откатится к экономике 90-х годов. Хотя должен признать, население ведет себя сознательно. Сегодня после оперативного совещания мы фиксировали большое количество людей около платежных пунктов. Это с одной стороны, с точки зрения платежной дисциплины, хороший момент, но сегодня, в условиях опасной эпидемиологической ситуации мы призываем всех платить дистанционно.