По факту очередей на проходных Горьковского автозавода составлен протокол

Гигантские очереди, скопившиеся утром 13 апреля у проходных Горьковского автозавода в нарушение всех призывов к самоизоляции, не остались незамеченными – в отношении предприятия составлен протокол. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Меры в отношении ООО «УК «Группа ГАЗ» поручил принять губернатор Глеб Никитин. По его поручению на заводе весь день работала группа во главе с уполномоченным должностным лицом от департамента региональной безопасности Нижегородской области, а также сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

По итогам проверки был составлен протокол на юридическое лицо. Теперь материалы будут переданы в суд.

- В регионе сложилась очень непростая ситуация, сегодня мы видим постоянный прирост заразившихся коронавирусом. Поэтому мы будем крайне внимательно следить за соблюдением Указа губернатора о режиме повышенной готовности во всех организация. Неважно, идет ли речь об огромном предприятии или о небольшой компании – правила одни для всех, - отметил Глеб Никитин, добавив, что причины сложившейся проблемы он уже обсудил с президентом «Группы ГАЗ» Вадимом Сорокиным.