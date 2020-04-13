«Дети прятались от дыма под одеялом»: Стали известны подробности спасения детей из горящего дома в Павлове

Главной новостью минувших выходных стало героическое спасение двоих детей из горящего дома в Павлове. Эта история неминуемо закончилась бы трагедией, если бы к месту пожара не подоспел 32-летний местный житель Александр Полянский. Ранее мы уже писали о том, что рискуя собственной жизнью, мужчина бросился в пламя. Сегодня стали известны подробности этого инцидента.

- Пожар вспыхнул около шести часов вечера 10 апреля на втором этаже дома на улице Трудовая в Павлове, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В самой квартире в этот момент людей не было. Зато в соседней квартире были двое детей – 12-летний мальчик и 3-летняя девочка.

Дом выгорел почти полностью.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как выяснилось впоследствии, родителей малышей дома не было. Они уехали в ближайший магазин, оставив детей на попечение старшей сестры. К сожалению, перед самым пожаром она тоже вышла из дома, чтобы развесить постиранное белье. Когда из квартиры стали вырываться языки пламени, прорваться внутрь она уже не смогла. К счастью, на выручку детям поспешил 32-летний Александр Полянский.

- Когда я вошел в квартиру, дети были очень напуганы, - рассказал позднее Александр спасателям. – Они прятались от дыма под одеялом. Из-за сильного задымления попасть в квартиру по лестничным пролетам было невозможно, поэтому я залез в окно.

К этому времени вокруг дома собралась уже толпа местных жителей, которые готовы были принять детей.

Рискуя жизнью, мужчина бросился спасать детей.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Глядя на меня, дети оживились, потому что я живу в этом же доме, и они давно меня знают, - вспоминает Александр. - В глазах ребят был и страх, и надежда на спасение. Девочку я спустил вниз первой, потом мальчика. К счастью, дети не пострадали.

Теперь спасителя детей могут представить к награде. Этот вопрос планируется решить в ближайшее время.

- Пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС. - В результате происшествия обгорели пол, стены и потолочные перекрытия. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц техники.