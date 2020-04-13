Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 апреля 2020 года: Закрытие кладбищ и четвертая умершая пациентка
Эпидемия коронавирусной инфекции в регионе набирает обороты. С каждым днем растет количество не только зараженных, но и погибших. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 13 апреля 2020 года.
За минувшие сутки изменились все возможные показатели: количество заболевших выросло до 194 человек - выявлено сразу 42 новых случая заражения. При этом выздоровели еще четыре пациента, а одна заболевшая скончалась прямо в больнице.
Власти настаивают: сейчас важно соблюдать режим самоизоляции. Поэтому многим придется отказаться от посещения общественных мест, в том числе церквей и кладбищ. Но некоторые продолжают нарушать режим, не в силах усидеть дома.
При этом мэрия официально закрыла муниципальные кладбища, чтобы горожане не ходили туда в преддверии Пасхи.
Тем временем нижегородские казаки пообещали, что до 19 апреля будут каждый день бить в колокола. Таким образом они собираются отпугивать коронавирус.
И все-таки самым верным решением жителей будет сидеть дома, соблюдая самоизоляцию. А для убедительности власти решили штрафовать нарушителей режима. За один день должностные лица составили 25 протоколов о нарушении самоизоляции в Нижнем Новгороде, Кстове, Выксе, Дзержинске и пяти районах области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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