2020-04-10T17:28:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В поддержку медиков «подсветят» нижегородский кремль и стадион

Акция «Свет сердца» пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В поддержку медиков «подсветят» нижегородский кремль и стадион.В поддержку медиков «подсветят» нижегородский кремль и стадион.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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Сегодня вечером главные нижегородские достопримечательности присоединятся к акции «Свет сердца», который пройдет в Нижнем Новгороде в поддержку медицинских работников. Первыми включат подсветку телебашни Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса и Павлова.

- Подсветка будет включена 10 апреля в 20:50, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. – На световом панно нижегородской телебашни будет транслироваться название акции и ее символ – пульсирующее сердце. В это же время в нижегородском кремле будет включена белая подсветка, а на стадионе – разноцветная.

С призывом присоединиться к этой акции к нижегородцам уже обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Я прошу всех нижегородцев соблюдать режим всеобщей самоизоляции, - еще раз призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нарушение этого режима может привести к резкому росту заболеваемости. Следствием этого может стать перегрузка системы здравоохранения. Будьте благоразумны!

По словам губернатора, главное, чем сейчас можно помочь медикам – это оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

- На плечи медиков сейчас легла просто колоссальная нагрузка, - напомнил губернатор Нижегородской области. - Здорово, что благодаря этой акции каждый нижегородец может ещё раз поблагодарить всех врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, водителей скорой помощи. Всех, кто своим трудом спасает жизни людей.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Все это время нижегородцам разрешается выходить из дома только в ближайший магазин или аптеку, а также для того, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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