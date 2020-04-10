2020-04-10T16:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородские аграрии поддержали всероссийский флешмоб «Мы для вас без выходных»

Даже в период самоизоляции сельскохозяйственные предприятия продолжают работать
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские аграрии поддержали всероссийский флешмоб «Мы для вас без выходных».Нижегородские аграрии поддержали всероссийский флешмоб «Мы для вас без выходных».Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородские аграрии поддержали всероссийскую акцию в социальных сетях «Мы для вас без выходных». Снимками своих рабочих будней поделились работники фермерских хозяйств, молокозаводов, мясоперерабатывающих комплексов и хлебозаводов.

- В этой акции участвуют все те, кто находится на страже продовольственной безопасности и продолжает работать даже в самых сложных условиях, - объяснил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. - Именно благодаря труженикам аграрной промышленности мы можем быть уверены, что на наших столах всегда в достатке будут качественные продукты питания.

Несмотря на режим самоизоляции, все эти предприятия работают. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на режим самоизоляции, все эти предприятия работают.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, сам министр тоже не остался в стороне и поддержал коллег на своей странице в инстаграме.

- Подобные акции должны нас объединять, ведь только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, - уверен Николай Денисов. – Поэтому еще раз благодарю всех работников агропрома за их благородный и самоотверженный труд.

Кстати, ранее стало известно, что нижегородские сельхозпроизводители наращивают темпы производства. В частности, увеличился выпуск мясных полуфабрикатов, сыров, творога, рыбы и других продуктов питания. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе был создан оперативный штаб по мониторингу потребительского рынка. Он должен оперативно реагировать на любые изменения ассортимента.

Сейчас для аграрных предприятий самая горячая пора. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас для аграрных предприятий самая горячая пора.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Нижегородская область в связи с распространением коронавируса с 30 марта 2020 года живет в режиме всеобщей самоизоляции. Разрешение на работу сейчас имеет ограниченное число предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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