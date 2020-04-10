Нижегородцы жалуются на плохое качество воды, которая идет у них из крана. Как рассказала «Комсомолке» жительница дома № 5 в переулке Мотальный, горячая вода в кране становится еле теплой после 16:00 или 16:30. Из-за этого по вечерам взрослые не могут помыться сами и искупать ребенка.

- У нас из крана горячей воды идет то теплая, то холодная вода, которая не соответствует нормативу. Допустим, утром до четырех часов, до полпятого ее температура составляет 50-45 градусов - сполоснуться и помыть посуду хватает. После этого времени систематически происходят перебои. Стоит прийти с работы, а ребенку со школьной продленки, вечером невозможно помыться, так как вода идет холодная. Она может быть 30 градусов, а может ледяная пойти, - рассказала Елена Иванова.

Не устраивает жителей не только температура, но и то, что из крана периодически идет ржавая вода. Елена говорит, что иногда может пойти вода с желтизной, из-за чего приходилось менять сантехнику, фильтры на кранах и даже ванну.

Нижегородцы жалуются на ржавую и холодную воду, которая идет из крана больше полугода. ФОТО: Елена Иванова

- Мы обращались в «Городскую управляющую компанию». Они приходят днем, когда идет вода горячая, измеряют – все нормально. Вечером приходим – вода холодная. Долго не могли доказать, что она не той температуры. Обращались в администрацию Ленинского района, были у замглавы, у главы. С дачи возвращаемся с ребенком, и вся семья помыться опять не может. Это уже длится минимум полгода. Летом мы на даче в основном, но осенью, зимой и весной мы дома. Вот с сентября-октября начали звонить в управляющую организацию, - рассказала нижегородка. - Приходила комиссия, представители которой замеряли, составили акты и сказали нам: «Ждите». Но вопрос этот никак не решается. Уже больше полугода.

Как сообщили в администрации Ленинского района, 9 апреля состоялось комиссионное обследование участка теплотрассы горячего водоснабжения.

В результате было установлено, что температура и давление на центральном тепловом пункте соответствует нормативам. То же касается и параметров на границе эксплуатационной ответственности АО «Теплоэнерго», а вот коммуникации на вводе в сам дом оказались бесхозными.

- Параметры на вводе в дом №5 по переулку Мотальный занижены. Участок теплотрассы ГВС от границы эксплуатационной ответственности Теплоэнерго до ввода в жилой дом является бесхозяйным, за Теплоэнерго не закреплен. В настоящее время комитет по управлению городским имуществом проводит работу по оформлению в муниципальную собственность данного имущества для дальнейшей передачи его в специализированные организации (Теплоэнерго), - пояснили в администрации Ленинского района.

Стоит отметить, что проблема с коммуникациями в доме №5 – не единственная. На перебои с водой и проблемы с напором «Комсомолке» недавно жаловались жильцы дома №6 переулка Мотальный. По словам нижегородцев, в управляющей компании им сообщили, что коммуникации в их доме также являются бесхозными. Позднее выяснилось, что дом планируют подключить к городской системе водоснабжения.

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