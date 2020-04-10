2020-04-10T15:19:25+03:00
Общество

Первый этап модернизации системы видеонаблюдения завершился на АПЗ

Система видеонаблюдения впервые появилась на заводе десять лет назад
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый этап модернизации системы видеонаблюдения завершился на АПЗПервый этап модернизации системы видеонаблюдения завершился на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Первый этап модернизации системы видеонаблюдения завершен на Арзамасском приборостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Над запуском первой системы видеонаблюдения на предприятии начали работать еще в 2009 году, а уже в 2010 году на территории завода были установлены 60 камер разрешением 0,3 мегапикселя с аналоговой передачей данных.

– Мы занимались проектировкой, а потом вместе с поставщиками оборудования и службой главного инженера установкой и запуском системы, – отметил начальник управления информационных технологий Олег Жамков. – Ежедневные постоянные пользователи – сотрудники охраны. Для них мы оборудуем рабочие места с определенным набором «точек» наблюдения.

Повсеместный переход на «цифру» и ужесточение требований к режимным объектам привели к тому, что в 2019-м началась замена старых камер на новые, цифровые.

Сейчас 150 видеокамер располагаются по периметру ограждения завода, на участке улицы 50 лет ВЛКСМ, площади перед проходной, северо-восточной части забора по соседству с ТЦ «Омега», участках аллеи, центральных и южных воротах.

В этом году система станет еще шире. В разработке проект запуска видеонаблюдения на внутренней территории завода. Третьим этапом станет внутрикорпусное и поэтажное обеспечение видеонаблюдением.

– Система видеонаблюдения дополняет и усиливает охранную сигнализацию и значительно упрощает работу контрольно-пропускных пунктов на воротах. Видеокамеры с высоким разрешением исключают лишние сигналы, звонки: видно, какой автомобиль подъехал, с каким госномером. Бывает, что сигнализация срабатывает, например, из-за птицы. Теперь не нужно выходить к месту сигнала, а проверить, что произошло, через онлайн наблюдение или запись. Сейчас в проходной в тестовом режиме работают камеры с функцией распознавания лиц. В скором времени такие устройства будут установлены на всей внутренней территории предприятия, - прокомментировал начальник группы технических средств охраны службы безопасности АО «АПЗ».

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