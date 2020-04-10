Сотрудники АПЗ поделились воспоминаниями о службе в ПВО

Среди сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» есть те, кто в разные годы проходил срочную службу в войсках ПВО. Они поделились самыми яркими воспоминаниями своих армейских лет.

Служба в 730 дней

Александр Нечитайло, транспортировщик централизованной складской службы.

Годы службы: 2005-2007 гг.

Место службы: Ейск, 68-я зенитная ракетная бригада войск ПВО Северо-Кавказского военного округа.

Звание: рядовой.

– Еще до армии я получил водительские права, поэтому в части меня назначили водителем-крановщиком. Доставлял до боевых машин ракеты в специальных капсулах, потом грузил их на установку. Водил КрАЗы – большие машины для перевозки тяжелых грузов.

Больше всего запомнились учения, которые проходили на полигоне Капустин Яр. Готовились к ним серьезно. Всю военную технику сначала грузили на железнодорожные платформы для перевозки к месту проведения учений. Жили в полевых условиях. Помню ночные стрельбы трассирующими снарядами из ЗПРК «Тунгуска». Своими глазами видел, как во время испытаний взлетала баллистическая ракета: секунды, и она превращается в еле заметную точку.

Служба запомнилась на всю жизнь. Часто снится по ночам. У меня есть дембельский альбом, в нем вся моя армейская жизнь в 730 дней. Если была бы возможность, я бы еще послужил.

За двух «Кабанов» – два барана

Павел Пилясов, термист цеха №65.

Годы службы: 1999-2001 гг.

Место службы: г.Электросталь (Московская область), в/ч 61996, 606-й гвардейский зенитный ракетный Краснознаменный полк.

Звание: рядовой.

– Я участвовал в тактических учениях с боевыми стрельбами на полигоне Ашулук (Астраханская область, на границе с Казахстаном). Вот как это было. Сидим в кабине боевого управления дивизиона. Я и мой товарищ Денис Гильманов (из Челябинска) – операторы ручного сопровождения. Все ждут команды, напряжение огромное. И вот раздаётся: «Дивизион, к бою!». Цель обнаружена, её параметры сразу появляются на наших индикаторах РС. Задача – «вести» ракету, то есть набрасывать метки сопровождения цели по угловым координатам и наводить следящие системы дивизиона на цель. Следующий этап – оценивание воздушной обстановки: «свой-чужой». И, наконец, команда «Пуск!», нажимается «красная кнопка». Всё – цель уничтожена. Такой воздушный бой идёт всего одну-две минуты, зато готовишься к нему несколько месяцев.

Мы на тех учениях сбили две ракеты-мишени «Кабан», за что получили две «пятерки». Командир за это нам двух баранов принёс – на шашлыки.

А ещё со мной в одной части был Иван Кокорин – актер, снимался в фильме «9 рота». Служил он, правда, недолго: уехал на очередные съемки.

Оператор «Осы» и «Бука»

Владислав Филимонов, транспортировщик ЦСС.

Годы службы: 1996-1998 гг.

Место службы: г. Наро-Фоминск, мотострелковый зенитный ракетный полк Таманской дивизии.

Звание: рядовой.

– Я принимал участие в учениях, которые проходили на военном полигоне «Эмба» в Казахстане. Был оператором боевых машин «Оса» и «Бук». Моя задача – контролировать небо на определенном участке. Если вдруг в наблюдаемом квадрате появлялся нарушитель, это высвечивалось на мониторе. Я, как оператор, должен был связаться с ним. Если объект не отвечал, передать команду следующему звену. Значит, цель подлежит уничтожению.

Во время учений приходилось неделями сидеть в боевой машине, дисциплину никто не нарушал. Да и в полевых условиях казахской степи прогуливаться опасно. Еду готовили в полевой кухне, привозили прямо на место.

А еще в части я был каптёром – ответственным за имущественный склад. Выдавал солдатам обмундирование, сигареты, необходимые принадлежности. Есть такая армейская примета: если в роте хороший каптёр, то в ней всегда будут в наличии лишние сапоги, тапочки, бушлаты, про запас отложены химзащита и противогазы, форма и чистое бельё.