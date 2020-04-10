Выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году: кому положены в Нижнем Новгороде, как получить, когда поступят

В Нижнем Новгороде выплаты к 75-летию Победы досрочно получат ветераны Великой отечественной войны, инвалиды и целый ряд других категорий граждан. Начислять юбилейные деньги раньше срока поручил Президент Росси Владимир Путин в своем обращении к нации 25 марта. Позднее, 7 апреля вышел указ главы государства «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили в Пенсионном фонде России по Нижегородской области, на единовременные выплаты в Нижнем Новгороде и регионе в размере 75000 и 50000 рублей могут рассчитывать 29000 получателей.

Кому положены выплаты в Нижнем Новгороде

Согласно указу главы государства, единовременную выплату в размере 75000 рублей получат:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, включая тех, кто служил в армии в годы войны не менее шести месяцев. В их число входят военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в годы войны, медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства в результате ранений и увечий, связанных с боевыми действиями в военный период;

- работники объектов противовоздушной обороны, строительства оборонных сооружений, таких как аэродромы, военно-морские базы и другие военные объекты, указанные в пунктах 2 и 1 статьи 2 Федерального закона №5-ФЗ «О ветеранах» (от 12 января 1995 года);

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания, которые создавались фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;

- люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По 75000 рублей полагается также вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой отечественной войны, включая военнослужащих, погибших в войне с Японией и Финляндией.

На выплату в размере 50000 рублей могут рассчитывать:

- работники тыла, трудившиеся не менее шести месяцев с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 годов. К ним же относятся люди, которые получили за свой самоотверженный труд в военный период ордена и награды СССР;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем.

Помимо Пенсионного фонда, выплачивать деньги всем вышеперечисленным гражданам будут и другие организации, которые связаны с пенсионным обеспечением жителей Нижегородской области.

В Пенсионном фонде также уточнили, что если гражданин получает две пенсии (по линии «силовых структур» и органов ПФР), то деньги к 75-летнему юбилею Победы он получит в Пенсионном фонде России.

Никаких дополнительных заявлений для начисления денег писать не требуется, средства будут выплачиваться вместе с пенсией в апреле 2020 года.