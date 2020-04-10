2020-04-10T13:32:31+03:00
Общество

В салонах связи Tele2 усилены меры защиты здоровья посетителей и персонала в условиях пандемии

Сотрудники обеспечены масками и перчатками, в помещениях офисов продаж наклеены разделительные линии, призывающие клиентов держать дистанцию друг от друга
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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В Нижегородской области часть салонов связи Tele2 продолжают работать в штатном режиме. В условиях повышенного спроса на услуги связи компания приняла все меры, направленные на защиту здоровья посетителей и персонала. Сотрудники обеспечены масками и перчатками, в помещениях офисов продаж наклеены разделительные линии, призывающие клиентов держать дистанцию друг от друга.

Посетителям салонов по-прежнему доступен весь спектр услуг мобильной связи. Продавцы помогут с выбором тарифного плана и дополнительных опций. Также проконсультируют по оборудованию, в том числе роутерам и модемам, которые позволят организовать процесс онлайн-обучения или удаленной работы как в городе, так и за его пределами.

Салоны Tele2 работают по следующим адресам:

1.Арзамас: ул. Гостиный ряд, д.6, ул. Мира, д.13, ул. Калинина, д.46

2.Балахна: пл. Совесткая, ул. Коммунистическая, д.2

3.Бор: пл. Рыночная, д.3, ул. Ленина, д.113 Б, ул. Пушкина, д.97

4.Варнавино, ул. Комсомольская, д.13

5.Воскресенское, ул. Октябрьская, д.2

6.Выкса: ул. Комсомольская, ул. Красных Зорь, д.9 Б

7.Городец, ул. Фигнер, д.8

8.Дзержинск, пр. Циолковского, д.61, пр. Циолковского, д.76, пр. Чкалова, д.23, ул. Гайдара, д.61 Г, ул. Привокзальная, д.1

9.Заволжье, ул. Баумана, д.25

10.Ковернино, ул. Карла Маркса, д.19

11.Красные Баки, ул. Нижегородская, д.11

12.Кстово: пл. Ленина, д.5, ул. 40 лет Октября, д.12, ул. 40 лет Октября, д.2

13.Кулебаки, ул. Воровского, д.64

14.Лукоянов, ул. Пушкина, д.59

15.Лысково, ул. Мичурина, д.56 A

16.Мулино, ул. Школьная (территория рынка)

17.Навашино, ул. Корабелов, д.3

18.Нижний Новгород: ул. Бетанкура, д.1, ул. Большая Покровская, д.58/1, пр. Гагарина, д.228, ул. Гордеевская, д.2 А, ш. Казанское, д.11, пр. Кораблестроителей, д.3, ул. Коминтерна, д.11, ул. Маковского, д.21, ш. Московское, д.12, ш. Московское, д.122, пл. Революции, д.9 ТЦ Республика, ул. Родионова, д.187 В, пл. Советская, д.3, пл. Советская, д.5, ул. Тихорецкая, д.4 А, ш. Южное, д.2 Б, пр. Октября, д.2

19.Павлово, пл. Базарная, д.2 A, ул. Красноармейская, д.33

20.Починки, ул. Луначарского (автовокзал)

21.Саров, ул. Московская, д.5, ул. Силкина, д.31

22.Семенов, ул. Тельмана, д.21

23.Сергач, ул. Свердлова, д.63 А

24.Сява, ул. Кирова, д.19

25.Тоншаево, ул. Центральная, д.26 Г

26.Урень, ул. Ленина, д.93 А, ул. Механизаторов, д.35

27.Федяково, ТЦ «Мега»

28.Чкаловск, ул. Пушкина, д.51

29.Шаранга, ул. Ленина, д.29 Б

30.Шахунья, ул. Гагарина, д.11

Количество работающих салонов связи Tele2 может меняться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

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