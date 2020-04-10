Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года: На улицах много людей

Жители приволжской столицы все чаще стали выбираться на улицу из своих жилищ. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10.00 10 апреля 2020 года - 3,3 балла. При этом в то же самое время в обычную пятницу этот показатель составлял 0,7 балла.

На первом месте среди городов-миллионников, как и днями ранее, находится Пермь - там индекс уровня самоизоляции - 3,5 балла. Следом идут Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону и Омск (3,3 балла). На последнем месте сразу два города с численностью больше миллиона человек - Екатеринбург и Новосибирск (у них по 2,8 балла).

Между тем, недавно столица Приволжья была на первом месте по индексу самоизоляции. Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей за то, что те прислушались к призыву властей и остались дома.

Напомним, утром 10 апреля стало известно о 32 новых случаях заражения COVID-19. Таким образом всего в регионе 119 подхвативших вирус, из них 15 уже выздоровели и покинули инфекционную больницу. В общей сложности тест на наличие коронавируса сдали 17579 человек.

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