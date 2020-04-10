2020-04-10T10:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года: Выявлено 32 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 119
Анастасия НАЗАРОВА
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Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице Приволжья выросло до 14.Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице Приволжья выросло до 14.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года составило 119 человек. На сайте стопкоронавирус.рф появились данные о 32 новых случаях заболевания.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, 15 из 119 заболевших уже выздоровели и отправились по домам. В общей сложности тест на наличие коронавируса сдали 17579 человек.

- Ситуация полностью прогнозируемая, мы работаем на опережение. Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Комсомолка» рассказывала, что днем ранее во второй инфекционной больнице скончалась третья пациентка. Из-за коронавируса у 81-летней нижегородки обострились сердечно-сосудистые заболевания.

Сообщалось также, что число выздоровевших от COVID-19 в столице Приволжья увеличилось до 14.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, пик коронавируса в Нижегородской области ожидается с середины месяца.

- С 15 по 25 апреля будет проверка на прочность по количеству заболевших. Сейчас мы делаем очень многое в плане развертывания коек, их обеспечения кислородом. Идет работа по выстраиванию системы информирования граждан, - рассказал чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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