Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 апреля 2020 года: Новая жертва и 125 человек на подозрении

До пика эпидемии коронавирусной инфекции в России осталось около двух недель. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года.

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгорода выросло до 87 человек. В четверг появилась информация о семи новых случаях заболевания. Причем власти заявили, что новые заболевшие давно изолированы.

В частности, стало известно о заболевших сотрудниках областной прокуратуры. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, а их окружение - на карантине. Кстати, по не подтвержденным пока данным, положительные тесты на коронавирус у 26 работников ведомства.

Сообщалось и о жительнице Нижегородской области, которая подхватила коронавирусную инфекцию во время посещения косметолога на дому. Это еще раз свидетельствует о том, что во время режима полной самоизоляции следует воздержаться от посещения салонов красота и не ходить к специалистам на дом.

Тем временем растет число умерших от COVID-19. Накануне выяснилось, что в больнице скончалась третья пациентка с таким диагнозом. Из-за вируса у 81-летней нижегородки обострились сердечно-сосудистые заболевания.

- Такие случаи подтверждают, что людям, находящимся в зоне риска, сейчас важно проявить максимальную бдительность, - обратил внимание глава региона Глеб Никитин.

Кстати, на днях губернатор внес еще несколько сел и городов в перечень так называемых «соответствующих территорий» Нижегородской области. Сейчас решается вопрос с контрольно-пропускными постами возле конкретных населенных пунктов.

По словам Глеба Никитина, на подозрении с коронавирусом 125 человек. Причем пока все заболевшие заразились еще до того, как начали работать предприятия (к примеру, завод имени Петровского приступил к изготовлению бактерицидных рециркуляторов).

«Комсомолка» также выяснила, что в разгар пандемии коронавируса «Ночные волки» стали развозить лекарства и продукты пожилым нижегородцам. К акции уже присоединились десятки байкеров из разных регионов страны.

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