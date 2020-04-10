Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года составило 87 человек. В четверг в областном центре было подтверждено еще семь новых случаев заболевания. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал ситуацию прогнозируемой.

- Мы работаем на опережение. Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей. Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров пришли в один день, - сообщил глава региона.

Увеличилось также количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде. 9 апреля появилась информация о третьей скончавшейся пациентке. У 81-летней пенсионерки из-за вируса обострились сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем, по данным регионального оперативного штаба, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице Приволжья выросло до 14 человек.

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