2020-04-09T20:26:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года составило 87 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено семь новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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За сутки в Нижнем Новгороде выявлено семь новых случаев заражения.За сутки в Нижнем Новгороде выявлено семь новых случаев заражения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 10 апреля 2020 года составило 87 человек. В четверг в областном центре было подтверждено еще семь новых случаев заболевания. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал ситуацию прогнозируемой.

- Мы работаем на опережение. Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей. Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров пришли в один день, - сообщил глава региона.

Увеличилось также количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде. 9 апреля появилась информация о третьей скончавшейся пациентке. У 81-летней пенсионерки из-за вируса обострились сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем, по данным регионального оперативного штаба, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице Приволжья выросло до 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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