Завершился капремонт дневного стационара детской поликлиники № 39 на улице Тимирязева

Капремонт дневного стационара детской поликлиники № 39 на улице Тимирязева в областном центре подошел к концу. Работы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обошлись в 20 миллионов рублей, выделенных из бюджета Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как рассказала главврач поликлиники Галина Ермакова, стены и пол облицованы керамической плиткой, смонтированы подвесные потолки, заменены дверные блоки и отремонтирован фасад. Для удобства маломобильных пациентов установлен пандус.

Фасад со стороны улицы Тимирязева. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кроме того специалисты установили новое видеонаблюдение и охранно-пожарную сигнализацию. Сейчас наступил этап сборки медицинской мебели.

- Планируется также приобрести современное высокотехнологичное оборудование, - поделилась главный врач.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уже известно, что после того, как стационар получит лицензию, там откроются кабинеты медицинского массажа, кинезиотерапии, охраны зрения, психолога и логопеда, а также физиотерапевтический и процедурный кабинеты.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сообщалось, что с 2020 по 2022 года в Нижегородской области будет реализовываться программа капремонта медицинских организаций. Она разработана по поручению главы региона Глеба Никитина.

Так выглядит палата на первом этаже. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Строительство инфекционного госпиталя Минобороны России на улице Ижорской ведется с опережением сроков. Изначально сдача объекта была намечена на 30 апреля 2020 года, однако сейчас стало ясно, что рабочие успевают к 20 апреля. Добавим, что одноэтажное здание площадью 1800 квадратных метров будет рассчитано на 60 коек.

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