Сотрудники прокуратуры Нижегородской области заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция добралась до прокуратуры Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, COVID-19 выявлен сразу у нескольких сотрудников, однако точное количество зараженных не уточняется.
- В настоящее время они госпитализированы и получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей, - уточнили в прокуратуре. - Заболевание у инфицированных протекает в легкой форме.
В связи с этими событиями в здании областной прокуратуры проведены противоэпидемиологические мероприятия. Вероятно, имеется в виду дезинфекция помещений. По предписанию Роспотребнадзора, люди, которые контактировали с зараженными, сейчас находятся на карантине.
Кстати, по не подтвержденным пока данным, положительные тесты на коронавирус у 26 сотрудников прокуратуры.
Напомним, 9 апреля 2020 года стало известно, что в нижегородской больнице скончалась третья пациентка с коронавирусом. Из-за вируса у 81-летней женщины обострились сердечно-сосудистые заболевания.
- Такие случаи подтверждают, что людям, находящимся в зоне риска, сейчас важно проявить максимальную бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и правила, установленные федеральным минздравом, - обратил внимание глава региона Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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