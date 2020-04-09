2020-04-08T21:29:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года составило 80 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 24 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 80.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 80.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года составило 80 человек. В минувшую среду в областном центре было подтверждено сразу 24 новых случая заболевания.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, сейчас приходят подтверждения по тем нижегородцам, которые уже давно находились в изоляции и под наблюдением медицинских работников. Анализы у них были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день.

В пресс-службе облправительства также добавили, что на данный момент анализы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области сдали 15563 человека.

Ранее сообщалось, что 6 апреля 2020 года из инфекционной больницы № 2 Нижнего Новгорода выписаны четыре пациента, поборовших коронавирус. А на следующий день домой отправились еще пять человек. Лабораторные исследования показали, что они вылечились от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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