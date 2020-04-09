2020-04-08T21:17:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 апреля 2020 года: Льготникам доставят лекарства на дом, а бизнесу заплатят за общественный труд

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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В период самоизоляции льготникам будут доставлять лекарства на дом.В период самоизоляции льготникам будут доставлять лекарства на дом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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До пика эпидемии коронавирусной инфекции в России осталось 10-14 дней. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года.

За минувшие сутки в регионе выявлено 24 новых случая заражения COVID-19. Таким образом в общей сложности на нижегородской земле 80 заболевших человек, из которых 13 уже выписаны из больницы. При этом анализы на коронавирус сдали 15563 человека.

Также накануне стало известно об указе главы региона, касающемся мер финансовой помощи работодателям, которые вынуждены были приостановить свою деятельность. Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, главная задача сейчас - сохранить занятость. Поэтому он предложил оставшимся без работы заняться общественным трудом.

Вместе с тем сообщалось, что получение на работу во время самоизоляции получили почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода. Самое большое количество заявок поступило из Нижегородского района.

А еще 8 апреля глава региона побывал к больнице № 5 областного центра, чтобы проверить ее готовность к приему пациентов с коронавирусом. На первом этапе в медучреждении перепрофилируют 200 коек в изолированном хирургическом корпусе. После этого будут закрыты терапевтические корпуса - там смогут разместить еще 150 пациентов.

Кроме того, выяснилось, как будут доставляться лекарства льготникам на дом в период самоизоляции в Нижегородской области. Обеспечивать лекарствами льготные категории планируется на срок до 90 дней.

Появилась также некоторая ясность с коммунальными платежами (их сейчас рекомендуется оплачивать дистанционно). Для удобства граждан власти опубликовали перечень онлайн-сервисов для оплаты «коммуналки» в условиях самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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