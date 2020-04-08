Стало известно, как будут доставляться лекарства льготникам на дом в период самоизоляции в Нижегородской области

Льготникам Нижегородской области будут доставлять медикаменты на дом в соответствии с новым алгоритмом, разработанным по поручению главы региона Глеба Никитина.

Новый порядок обеспечения льготников лекарствами и медицинскими изделиями будет действовать до тех пор, пока принимаются меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса COVID-19.

Обеспечивать лекарствами льготные категории планируется на срок до 90 дней, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Назначением препаратов займется лечащий врач, который будет выписывать два-три рецепта на курс лечения не менее 30 дней.

По словам Глеба Никитина, пациенты не должны при этом посещать медучреждение.

- Сейчас особенно важно помочь пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать режим полной самоизоляции. Особенно это касается посещения аптек и поликлиник. Это делается исключительно в интересах людей! Последствия от заражения коронавирусом могут быть крайне серьёзными! - подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что алгоритм предусматривает возможность ежемесячной доставки препаратов на дом соцработниками, либо родственниками пациента. При этом последние не должны входить в группу риска по кароновирусу. Доставлять медикаменты также смогут работники аптек и волонтеры.

Стало известно, как будут доставляться лекарства льготникам на дом в Нижегородской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Назначение препарата и оформление рецепта должно проводиться врачом или фельдшером дистанционно, без посещения пациентом поликлиники. При этом оформляется рецепт для каждого препарата на апрель, май, июнь в одно и то же время, одной датой.

Сотрудник межучреждения сообщает пациенту по телефону о том, что необходимые рецепты выписаны, а также оповещает, когда и кто их доставит.

Главный врач городской поликлиники №7 Нижнего Новгорода Елена Овчинникова считает новый алгоритм выписки и доставки льготных медикаментов очень удобным как для пациентов, так и для врачей.

Она уверена, что благодаря этому медики смогут использовать свое время более эффективно - сократится рутинная работа, можно будет уделять больше внимания тяжелым больным.

- Пациенты исключат визиты в поликлинику для выписки рецептов, что существенно снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, снять эмоциональную тревогу и обрести уверенность в своевременном получении лекарственных препаратов в течение всего квартала», - отметила главврач.

Напомним, найти все необходимые материалы о профилактике, лечении и текущей эпидемиологической ситуации можно на официальном ресурсе стопкоронавирвус.рф. Он запущен российским правительством и позволяет своевременно информировать граждан о ситуации с распространением COVID-19.

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