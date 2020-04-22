2020-04-22T10:46:17+03:00
Общество

Нижегородские операторы SCG и «Рекстар» объявили о партнерстве

Новый стратегический альянс предложит рынку технологичные решения для охвата аудиторий и эффективных рекламных кампаний в Нижнем Новгороде
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено "Комсомолке" SCGФото предоставлено "Комсомолке" SCG
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Операторы наружной рекламы SCG и «Рекстар» договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого стороны направят общие ресурсы на развитие рынка наружной рекламы в Нижнем Новгороде.

SCG – ведущий оператор в регионе, активно развивающий технологии в Digital Outdoor и Digital Indoor. Так, летом 2019 года – SCG стал первым региональным партнёром Яндекс по продажам цифровой наружной рекламы в реальном времени через RTB-аукцион. Осенью 2019 года оператор подключил всю сеть Digital Indoor к системе сбора аудиторных данных с помощью WI FI технологий, а на прошлой неделе в компании заявили о запуске этой же системы на всей сети DOOH.

В 2019-м году, согласно рейтингу качества услуг Out-of-Home агентства Insite Expert и компании «ЭСПАР-аналитик», SCG стал лучшим оператором наружной рекламы в Нижнем Новгороде и вошел в тройку лидеров среди региональных операторов в России.

«Решение о стратегическом партнерстве с «Рекстар» было принято нами с целью увеличения портфеля рекламных поверхностей для того, чтобы дать рекламодателям больше возможностей для охвата аудиторий в Нижнем Новгороде. Все цифровые экраны «Рекстар» будут подключены к нашей единой ssp платформе для централизованного управления и размещения рекламных кампаний, а также к системе сбора аудиторных данных», - пояснил коммерческий директор SCG Роман Петровский.

Группа Компаний «РЕКСТАР» - опытный региональный оператор наружной рекламы с широкой сетью рекламных поверхностей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, компания работает на рынке 20 лет. Являются первооткрывателями формата DOOH в Нижнем Новгороде. Визитная карточка организации - медиафасад на ТРЦ «Небо», расположенном на одной из главных площадей в центре города – пл. Лядова.

«Эффективность взаимодействия рекламодателей с аудиторией – наша основная задача. Сотрудничество с SCG – это, безусловно, инструмент для её исполнения. Расширение адресной базы, установка и использование WI-Fi снифферов, подключение наших Digital конструкций к системе продаж Яндекс - все это позволит нам стать ближе к аудитории и как следствие – максимально эффективными для наших клиентов. Вместе мы сможем предложить гораздо больше, чем каждый по отдельности» - комментирует Сергей Пономарёв, Учредитель ГК «Рекстар»

После объединения ресурсов сеть DOOH нового альянса будет состоять из 32 поверхностей форматов DBB, DSS, MF. В начале мая компании планируют установку и запуск нового Медиафасада на крупной транспортной развязке на выезде из города, а также расширить сеть DBB во втором квартале 2020-го г. Это позволит занять компаниям львиную долю рынка наружной рекламы Нижнего Новгорода по объему цифровых рекламных площадей.

Обновлённую адресную программу можно посмотреть на сайте, а также скачать по ссылке.

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