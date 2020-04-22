Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции кому 60 и более лет

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры предосторожности.

Помните, что инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Старайтесь реже посещать общественные места (магазины, торговые центры, банки и т.д.), реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, дистанционно оплачивать коммунальные услуги, приобретать продукты и другие необходимые товары.

Обязательно соблюдайте правила личной гигиены, пользуйтесь антисептиками и антисептическими салфетками, протирайте ими предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и транспорте, щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской, не трогайте грязным руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в Ваш организм,. Если Ваши близкие вернулись из заграницы и у них появились признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дома. Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели или контактировали с больным, обязательно скажите об этом врачу, он назначит Вам анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Люди старше 60 лет в группе особого риска! Из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам.

Важно сохранить Ваше здоровье! Берегите себя!

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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