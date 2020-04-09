По последним данным, число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 9 апреля 2020 года составило 14 человек. Такие данные сегодня озвучил региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

- По данным на 9 апреля 2020 года, уже 14 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы, - говорится в сообщении оперативного штаба Нижегородской области. – Общее число зараженных COVID-19 сейчас составляет 87 человек.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим горожанам напомнили о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции.

- Сейчас особенно важно строго соблюдать режим самоизоляции, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – К сожалению, не всегда лечение проходит по оптимальному сценарию, поскольку вирус может спровоцировать обострение хронических болезней. Поэтому я еще раз прошу подумать о своих родных и близких.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Нижегородской области погибла еще одна пациентка, зараженная коронавирусом.

- У 81-летней пациентки обнаружили коронавирус, - объяснил губернатор.- У нее были сердечно-сосудистые заболевания, осложнение которых и спровоцировал COVID-19.