2020-04-08T22:19:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Конференция Владимира Путина с Глебом Никитиным по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

Губернатор доложил о том, что делается в Нижегородской области для борьбы с COVID-19 и поддержки предпринимателей
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Конференция Владимира Путина с Глебом Никитиным по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания. ФОТО: kremlin.ruКонференция Владимира Путина с Глебом Никитиным по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания. ФОТО: kremlin.ru
Изменить размер текста:

При самом неблагоприятном развитии ситуации с распространением коронавируса, медучреждения Нижегородской области смогут принять более 3000 пациентов одновременно. Об этом в своем докладе Президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вместе с руководителями других регионов он принял участие в видеоконференции, которую провел глава государства 8 апреля.

Согласно докладу, в Нижегородской области оперативно мобилизованы четыре дополнительных лаборатории. Начиная с февраля, количество проводимых тестов на вирус удалось увеличить с двухсот до полутора тысяч.

Сейчас в регионе перепрофилируется коечный фонд медучреждений.

- При максимально неблагоприятном сценарии мы будем готовы принять более 3000 пациентов одномоментно, что превышает норматив. Все больницы, где у нас уже сейчас есть пациенты с пневмонией, ОРВИ или коронавирусом, оснащены современными рентген-аппаратами и компьютерными томографами, - сказал Глеб Никитин. - В некоторых районных больницах, где нет томографа, мы организовали взаимодействие с медучреждениями, обладающими таким оборудованием. Все организовано так, чтобы у каждой больницы была в распоряжении собственная или прикрепленная к ней диагностическая база.

Губернатор также отметил, что особые сложности с лекарственными препаратами в регионе отсутствуют, активизировано производство индивидуальных средств защиты. В связи с этим ряд предприятий экстренно перепрофилируют, и они обещают выпустить пробные партии уже в ближайшее время.

Губернатор доложил о том, что делается в Нижегородской области для борьбы с COVID-19 и поддержки предпринимателей. ФОТО: kremlin.ru

Губернатор доложил о том, что делается в Нижегородской области для борьбы с COVID-19 и поддержки предпринимателей. ФОТО: kremlin.ru

Для снижения нагрузки на экономику Нижегородской области ограничительные меры вводятся дифференцированно. В частности, разрешена работа организаций, которые подпадают под действие Указа Президента РФ №239. Продолжают деятельность и системообразующие предприятия.

В нерабочие дни продолжают работать также организации, задействованные в сферах сельского хозяйства, ремонта автотранспорта и пассажирских перевозок. Сохранено право работать и для ряда организаций на территориях, где не был выявлен коронавирус.

Губернатор подчеркнул, что сейчас региональное правительство нацелено на максимальное сохранение занятости в сфере малого и среднего бизнеса.

- Практически сразу после приостановки деятельности организаций общепита мы стали оплачивать ресторанам трехразовое питание врачей и медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. В целом обеспечиваем горячей едой 750 человек, - продолжил Глеб Никитин. - Предпринимателям нужна не просто финансовая поддержка, а работа, чтобы занять сотрудников, сохранить коллективы. В итоге мы решили, что предприятиям, которые не могут работать, будем субсидировать коммунальные платежи на период режима повышенной готовности и частично - расходы на выплату зарплаты. Планируем выплачивать МРОТ с учетом НДФЛ, а также компенсировать 50% суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное и обязательное медицинское страхование на каждого работника - в зависимости от режима налогообложения работодателя.

От предпринимателей взамен требуют продолжать оплачивать труд людей, не увольнять работников и направлять их на социально значимые работы. Могут рассчитывать на аналогичные выплаты и самозанятые жители региона. В целом меры поддержки обойдутся примерно в 700 миллионов рублей.

Комментируя итоги совещания, Глеб Никитин отметил, что принятые меры будут полезны для стабилизации социально-экономического положения регионов России. Именно к дифференцированному подходу при введении любых ограничений губернаторов призвал глава государства.

Руководитель Нижегородской области также счел полезным обмен опытом и мнениями с другими регионами в рамках совещания. Наработки и предложения нижегородского правительства будут направлены в Кабмин РФ и рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу уже в ближайшее время. Сейчас начинается корректировка региональных планов в связи с новыми мерами поддержки, которые озвучил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса
Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли тест на коронавирус
«Питомец «Вектора» ускользнул из лаборатории»: блогеры начали массово распространять фейк о том, что коронавирус создали русские
А СКР завели первое уголовное дело за лживое видео. Мы посмотрели один из роликов вместе с новосибирским вирусологом. Развенчиваем мифы с помощью здравого смысла и ученого
Новости 24
Онлайн-игры «Ставка на экологию» будут проводить в Нижегородской области каждую неделю
Спортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаменты
Первый этап профилактической операции «Дети России» отменен из-за коронавируса
Почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешение на работу во время самоизоляции
Глеб Никитин проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусом
Олег Лавричев: «Поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность»
«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в детсады пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района
Полицейские начали проверять QR-коды у нижегородцев на улицах
Директора управления соцзащиты Дзержинска заподозрили в присвоении бюджетных средств
Более 15,5 тысячи человек проверены на заражение коронавирусом в Нижегородской области
Нижегородские театры, музеи и библиотеки подготовили культурную программу на 8 и 9 апреля
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Вачском районе
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Вачском районе
Где в Нижегородской области зафиксированы случаи заражения коронавирусом: опубликована карта «соответствующей территории»
«Тогда мы можем претендовать на Антарктиду»: политолог прокомментировал указ Трампа о Луне
«Обещают отсрочку по кредитам и выманивают данные карт»: в России появились новые схемы мошенничества
Нижегородские школьники перешли на онлайн-зарядки
Восемь памятников героям ВОВ отремонтируют в Шахунье
Биохакер: «Собаки могут распознать носителя коронавируса»
Работники администраций в Нижегородской области стали волонтерами
Глеб Никитин вошел в состав комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России
Галина Клочкова: «В обновленной Конституции русский язык должен стать предметом изучения в культурном и историческом разрезе»
Более тысячи нижегородцев ежедневно оформляют заявки на выход из дома по номеру «112»
В России введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
В Нижнем Новгороде выпустили брошюру о губернаторе Николае Баранове, при котором была побеждена эпидемия холеры
Четыре человека пострадали в ДТП с деревом в Шахунском районе