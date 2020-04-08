Конференция Владимира Путина с Глебом Никитиным по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решения были приняты во время совещания

При самом неблагоприятном развитии ситуации с распространением коронавируса, медучреждения Нижегородской области смогут принять более 3000 пациентов одновременно. Об этом в своем докладе Президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Вместе с руководителями других регионов он принял участие в видеоконференции, которую провел глава государства 8 апреля.

Согласно докладу, в Нижегородской области оперативно мобилизованы четыре дополнительных лаборатории. Начиная с февраля, количество проводимых тестов на вирус удалось увеличить с двухсот до полутора тысяч.

Сейчас в регионе перепрофилируется коечный фонд медучреждений.

- При максимально неблагоприятном сценарии мы будем готовы принять более 3000 пациентов одномоментно, что превышает норматив. Все больницы, где у нас уже сейчас есть пациенты с пневмонией, ОРВИ или коронавирусом, оснащены современными рентген-аппаратами и компьютерными томографами, - сказал Глеб Никитин. - В некоторых районных больницах, где нет томографа, мы организовали взаимодействие с медучреждениями, обладающими таким оборудованием. Все организовано так, чтобы у каждой больницы была в распоряжении собственная или прикрепленная к ней диагностическая база.

Губернатор также отметил, что особые сложности с лекарственными препаратами в регионе отсутствуют, активизировано производство индивидуальных средств защиты. В связи с этим ряд предприятий экстренно перепрофилируют, и они обещают выпустить пробные партии уже в ближайшее время.

Губернатор доложил о том, что делается в Нижегородской области для борьбы с COVID-19 и поддержки предпринимателей. ФОТО: kremlin.ru

Для снижения нагрузки на экономику Нижегородской области ограничительные меры вводятся дифференцированно. В частности, разрешена работа организаций, которые подпадают под действие Указа Президента РФ №239. Продолжают деятельность и системообразующие предприятия.

В нерабочие дни продолжают работать также организации, задействованные в сферах сельского хозяйства, ремонта автотранспорта и пассажирских перевозок. Сохранено право работать и для ряда организаций на территориях, где не был выявлен коронавирус.

Губернатор подчеркнул, что сейчас региональное правительство нацелено на максимальное сохранение занятости в сфере малого и среднего бизнеса.

- Практически сразу после приостановки деятельности организаций общепита мы стали оплачивать ресторанам трехразовое питание врачей и медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. В целом обеспечиваем горячей едой 750 человек, - продолжил Глеб Никитин. - Предпринимателям нужна не просто финансовая поддержка, а работа, чтобы занять сотрудников, сохранить коллективы. В итоге мы решили, что предприятиям, которые не могут работать, будем субсидировать коммунальные платежи на период режима повышенной готовности и частично - расходы на выплату зарплаты. Планируем выплачивать МРОТ с учетом НДФЛ, а также компенсировать 50% суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное и обязательное медицинское страхование на каждого работника - в зависимости от режима налогообложения работодателя.

От предпринимателей взамен требуют продолжать оплачивать труд людей, не увольнять работников и направлять их на социально значимые работы. Могут рассчитывать на аналогичные выплаты и самозанятые жители региона. В целом меры поддержки обойдутся примерно в 700 миллионов рублей.

Комментируя итоги совещания, Глеб Никитин отметил, что принятые меры будут полезны для стабилизации социально-экономического положения регионов России. Именно к дифференцированному подходу при введении любых ограничений губернаторов призвал глава государства.

Руководитель Нижегородской области также счел полезным обмен опытом и мнениями с другими регионами в рамках совещания. Наработки и предложения нижегородского правительства будут направлены в Кабмин РФ и рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу уже в ближайшее время. Сейчас начинается корректировка региональных планов в связи с новыми мерами поддержки, которые озвучил Владимир Путин.