К дезинфекции подъездов, дворов и общественных пространств приступили коммунальные службы и управляющие организации в Городце. Их работу проверили сотрудники Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 8 апреля.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального района Евгения Маслова, дезинфекция общественных территорий проводится ежедневно.

- Средствами обрабатываются скамейки, урны, пешеходные дорожки и детские площадки. Закуплено порядка 100 литров концентрированного средства. По правилам, его необходимо разбавлять. Пока этого достаточно. Если потребуется, будет приобретено дополнительно еще 100 литров, - сказал Евгений Маслов.

Начальник Балахнинского отдела Госжилинспекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков сообщил, что муниципалитет Городца ежедневно дезинфицирует все контейнерные площадки.

- Сотрудники проводят очистку, промывают контейнеры и дезинфицируют площадки. Затем на ней размещается информация о том, во сколько и какого числа данная процедура была проведена. Это сделано для того, чтобы можно было контролировать работу, - пояснил Дмитрий Пыхтенков.

Подъезды, дворы и общественные территории начали дезинфицировать в Городце Нижегородской областиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители ГЖИ также проверили, соблюдается ли график санобработки подъездов в домах на улице Крупинова. По данным управляющей компании, им удалось сформировать более десятка бригад, которые заняты санитарной обработкой придомовой территории и подъездов. Гендиректор УК «Добрый Сосед» Елена Полещук отметила, что в своей работе сотрудники руководствуются рекомендациями Роспортребнадзора, Указами губернатора и Президента РФ.

- Производим дезинфекцию лестничных клеток, перил, кнопок домофона, входных групп, почтовых ящиков, а также колясочных там, где они есть. Мы закупили хлорсодержащие концентраты для санобработки, которых хватит до конца месяца, - сказала Елена Полещук.

Дезинфекция общественных пространств должна проводиться не реже двух раз в день. Таковы рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Следует обрабатывать панели домофонов, перила, ручки дверей, стены и выключатели, полы и почтовые ящики. Дезинфекция должна охватывать и лифтовые кабины.

Подводя итоги проверки, Дмитрий Пыхтенков заключил, что графики в Городце соблюдаются. Не было найдено нарушений и по части соответствия сертификатов на дезинфицирующие средства у управляющих компаний и муниципалитетов.

Информация о работе дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний опубликована на сайте Госжилинспекции. Обращения граждан принимает круглосуточная горячая линия: 430-79-19.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин недавно проверил качество дезинфекции подъездов и придомовых территорий Автозаводского района. До этого глава региона поручил Госжилинспекции усилить контроль деятельности управляющих организаций, работать над улучшением качества коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.