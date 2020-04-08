SCG оснастил уличные цифровые экраны Нижнего Новгорода WI-FI сенсорами

Завершено оснащение сети уличных цифровых экранов WI-FI сенсорами в Нижнем Новгороде. Об планах по завершению этой работы нижегородский оператор наружной и indoor-рекламы Spectro Communication Group сообщил еще на прошлой неделе.

В компании считают, что изучение и анализ потребительского поведения сейчас актуальны как никогда.

- Нам, как одному из самых крупных операторов медиа визуальных коммуникаций, который максимально чутко ощутил на себе новые реалии рекламной активности, просто необходимо четкое и прозрачное понимание того, как брендам и нам самим теперь следует «общаться» с аудиторией, - прокомментировали в SCG.

В течение недели компании удалось установить и интегрировать в «умную» систему 21 поверхность, включая 12 цифровых суперсайтов и девять цифровых билбордов. Экраны присутствуют на ключевых транспортных магистралях и развязках в каждом районе Нижнего Новгорода. Благодаря этому возможен равномерный охват наиболее активных и важных городских локаций.

Как пояснил коммерческий директор SCG Роман Петровский, компания продолжает адаптироваться к новой реальности в условиях кризиса и делает это максимально оперативно.

- Наша основная задача сейчас - предложить рекламодателям эффективные решения для развития и сохранения бизнеса, не позволив внешнему воздействию нанести непоправимый ущерб рекламной отрасли, - говорит Роман Петровский. - То, что мы реализуем этот проект именно сейчас, в условиях ограниченного медиапотребления, является одновременно и вызовом, и следованием трендам рекламного рынка. Как бы сложно нам ни было, мы воспринимаем кризис, как время новых возможностей.

Стратегическим партнером по выстраиванию системы измерения наружной рекламы SCG стала компания Shopster. Она заявила о себе, представив рынку свои успешные кейсы с такими операторами, как «Дизайнмастер» и Russ Outdoor.

Как отметил Роман Петровский из Spectro Communication Group, сотрудничество компаний длится больше года и началось в рамках аналогичного проекта, но с форматом digtal Indoor в бизнес-центрах.

Нижегородский оператор наружной и indoor-рекламы начал использовать WI-FI технологии для измерения и профилирования аудитории наружной рекламы ФОТО: SCG

Коммерчески директор Shopster Илья Спасенов не скрывает, что рад сотрудничеству с компанией SCG, которая является одним из ведущих операторов Нижнего Новгорода.

- Мы расширяем сотрудничество, оснащая нашими роутерами конструкции наружной рекламы, что позволит интегрировать их в омниканальную среду. Кроме того, это сделает размещение для рекламодателей более прозрачным с помощью нашего аналитического модуля и позволит измерить доходимость от рекламной конструкции в локацию. Как следствие рекламодатели получат лучшее понимание возможностей «наружки», а операторы рекламы смогут эффективно привлекать и удерживать своих клиентов», - пояснил Илья Спасенов.

Коммерческий директор SCG также рассказал о том, что в сфере наружной рекламы идеальным считается охват около 80% аудитории, при условии повторного просмотра баннера от пяти до семи раз. Эти показатели были актуальны до введения ограничительных мер. Теперь они снизятся, но не сведутся к нулю, полагает Роман Петровский.

- В разрезе Нижнего Новгорода ситуация с автомобильным трафиком не такая пессимистичная, как может казаться в других отдельно взятых регионах, особенно в Москве, - добавил он.

Сейчас в Нижегородской области планируется возобновить деятельность порядка тысячи системообразующих предприятий. Эта работа ведется на уровне правительства региона.

Владельцы личных автомобилей, на которых рассчитана наружная реклама, могут передвигаться по городу и выезжать за его пределы. Ограничения также не затрагивают пассажиров легковых такси.

- Поскольку все наши рекламные конструкции оборудованы системами видеонаблюдения, мы можем объективно сказать, что уличный трафик ожил. Теперь, благодаря реальным аналитическим данным, мы можем это подтвердить, - говорит Роман Петровский.

Руководство SCG также намерено предоставлять эти сведения рекламодателям в течение всего периода действия ограничительных мер из-за распространения COVID-19 в Нижнем Новгороде. В рамках рекламных кампаний, эти данные будут открыты для рекламодателей на безвозмездной основе.

В компании уверены, что это позволит их постоянным и новым клиентам оставаться в информационном поле, рационально применяя свой бюджет. Роман Петровский также выразил надежду на то, что новые возможности позволят SCG и ее партнерам сохранить свои позиции на рынке.