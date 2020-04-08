2020-04-08T17:42:03+03:00
Общество

Tele2 расширяет географию бесплатной доставки SIM-карт в Нижегородской области

Подключиться к оператору не выходя из дома могут жители 114 населенных пунктов области
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 предлагает нижегородцам воспользоваться услугами интернет-магазина и расширяет географию бесплатной доставки SIM-карт в Нижегородской области. При подключении к Tele2 онлайн клиенты могут получить свой заказ не выходя из дома в более 100 крупных и небольших населенных пунктах региона.

В условиях пандемии важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест скопления людей, свести к минимуму количество контактов и оставаться дома. Мобильный оператор Tele2 расширил возможности интернет-магазина и увеличил количество населенных пунктов, где клиентам доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт, до 114 городов и поселков. Тем самым компания обеспечила нижегородцев качественной связью и скоростным мобильным интернетом с доставкой на дом.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать понравившийся номер телефона или перейти в сеть со своим старым номером, подобрать подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении SIM-карты, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении подключения на сайте. Процесс заказа занимает не больше пятнадцати минут, доставка курьерской службой осуществляется от одного до пяти дней.

В Нижегородской области получить SIM-карту с доставкой на дом могут жители удаленных от региональной столицы населенных пунктов, в том числе Сарова, Кулебак и поселений Володарского района. С полным списком городов, поселков и сел можно ознакомиться на сайте.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Мы стремимся быть как можно ближе к нашим абонентам, предлагая качественные услуги мобильной связи и комфортное, безопасное обслуживание. Особенно важно оставаться рядом в условиях самоизоляции большинства жителей. Поэтому было принято решение существенно расширить перечень населенных пунктов, где будет доступна доставка заказов из интернет-магазина Tele2. Услуги курьерской службы остаются бесплатными вне зависимости от места жительства абонента. Таким образом, подключиться к Tele2 не выходя из дома могут еще больше жителей региона».

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