Число поджогов сухой травы в Нижегородской области выросло в 20 раз

Несмотря на то, что в Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции, некоторые нижегородцы умудряются не только гулять по улице, но и поджигать траву. По данным спасателей, в сравнении с прошлым годом число пожаров, связанных с загоранием сухой травы, выросло в 20 раз.

- По состоянию на 6 апреля 2020 года, на территории региона было зарегистрировано 338 пожаров сухой травы. На аналогичную дату прошлого года таких случаев было всего 17, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь, пройденная огнем за эту весну, составила свыше 213 тысяч квадратных метров.

Первый случай загорания сухой травы был зарегистрирован в Арзамасе еще 11 марта. С тех пор подобные пожары стали регулярными. Один из самых громких случаев, также произошедший в Арзамасском районе, был связан с поджогом травы в непосредственной близости от автозаправки. Лишь по счастливой случайности и благодаря работе пожарных, там не произошел взрыв, и дело не закончилось трагедией.

Не менее громкая история на днях случилась в Борском районе, где подожгли траву в болотистой местности. В результате пожарные в течение нескольких часов не могли подобраться к месту возгорания ни на машинах, ни на квадроциклах.

Чтобы взять ситуацию под контроль, с 7 апреля на территории Нижегородской области озвучено начало пожароопасного сезона. На территории самого Нижнего Новгорода противопожарный режим действует с 28 марта.

- Начало пожароопасного сезона ожидается на юге области с 7 апреля, а на севере – с 13 апреля, - рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области. - Весь личный состав департамента и подведомственных учреждений в ближайшие дни перейдет на усиленный режим работы. Мобильные группы будут постоянно патрулировать леса, в том числе и в выходные дни.

КОНКРЕТНО

Что запрещено во время пожароопасного сезона?

*запрещено посещать леса при наступлении IV-V класса пожарной опасности

* нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву и проводить другие пожароопасные работы

* нельзя использовать сооружения для приготовления пищи на углях в лесах и на сельскохозяйственных землях.

*въезды в леса должны быть оснащены шлагбаумами

* на въезде в лес должны быть организованы места для отдыха и курения