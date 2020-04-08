2020-04-08T17:03:39+03:00
Происшествия

Число поджогов сухой травы в Нижегородской области выросло в 20 раз

Второй день в регионе действует противопожарный режим
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Число поджогов сухой травы в Нижегородской области выросло в 20 раз.Число поджогов сухой травы в Нижегородской области выросло в 20 раз.
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции, некоторые нижегородцы умудряются не только гулять по улице, но и поджигать траву. По данным спасателей, в сравнении с прошлым годом число пожаров, связанных с загоранием сухой травы, выросло в 20 раз.

- По состоянию на 6 апреля 2020 года, на территории региона было зарегистрировано 338 пожаров сухой травы. На аналогичную дату прошлого года таких случаев было всего 17, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Общая площадь, пройденная огнем за эту весну, составила свыше 213 тысяч квадратных метров.

Первый случай загорания сухой травы был зарегистрирован в Арзамасе еще 11 марта. С тех пор подобные пожары стали регулярными. Один из самых громких случаев, также произошедший в Арзамасском районе, был связан с поджогом травы в непосредственной близости от автозаправки. Лишь по счастливой случайности и благодаря работе пожарных, там не произошел взрыв, и дело не закончилось трагедией.

Не менее громкая история на днях случилась в Борском районе, где подожгли траву в болотистой местности. В результате пожарные в течение нескольких часов не могли подобраться к месту возгорания ни на машинах, ни на квадроциклах.

Чтобы взять ситуацию под контроль, с 7 апреля на территории Нижегородской области озвучено начало пожароопасного сезона. На территории самого Нижнего Новгорода противопожарный режим действует с 28 марта.

- Начало пожароопасного сезона ожидается на юге области с 7 апреля, а на севере – с 13 апреля, - рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области. - Весь личный состав департамента и подведомственных учреждений в ближайшие дни перейдет на усиленный режим работы. Мобильные группы будут постоянно патрулировать леса, в том числе и в выходные дни.

КОНКРЕТНО

Что запрещено во время пожароопасного сезона?

*запрещено посещать леса при наступлении IV-V класса пожарной опасности

* нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву и проводить другие пожароопасные работы

* нельзя использовать сооружения для приготовления пищи на углях в лесах и на сельскохозяйственных землях.

*въезды в леса должны быть оснащены шлагбаумами

* на въезде в лес должны быть организованы места для отдыха и курения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаменты
Первый этап профилактической операции «Дети России» отменен из-за коронавируса
Почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешение на работу во время самоизоляции
Глеб Никитин проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусом
Олег Лавричев: «Поправки в Конституцию позволят России сохранить национальную идентичность»
«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в детсады пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля
Детская площадка с футбольным полем появится в поселке Луч Приокского района
Полицейские начали проверять QR-коды у нижегородцев на улицах
Директора управления соцзащиты Дзержинска заподозрили в присвоении бюджетных средств
Более 15,5 тысячи человек проверены на заражение коронавирусом в Нижегородской области
Нижегородские театры, музеи и библиотеки подготовили культурную программу на 8 и 9 апреля
Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Вачском районе
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Вачском районе
Где в Нижегородской области зафиксированы случаи заражения коронавирусом: опубликована карта «соответствующей территории»
«Тогда мы можем претендовать на Антарктиду»: политолог прокомментировал указ Трампа о Луне
«Обещают отсрочку по кредитам и выманивают данные карт»: в России появились новые схемы мошенничества
Нижегородские школьники перешли на онлайн-зарядки
Восемь памятников героям ВОВ отремонтируют в Шахунье
Биохакер: «Собаки могут распознать носителя коронавируса»
Работники администраций в Нижегородской области стали волонтерами
Глеб Никитин вошел в состав комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России
Галина Клочкова: «В обновленной Конституции русский язык должен стать предметом изучения в культурном и историческом разрезе»
Более тысячи нижегородцев ежедневно оформляют заявки на выход из дома по номеру «112»
В России введен мораторий на отключение коммунальных услуг за долги
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
В Нижнем Новгороде выпустили брошюру о губернаторе Николае Баранове, при котором была побеждена эпидемия холеры
Четыре человека пострадали в ДТП с деревом в Шахунском районе