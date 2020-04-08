«Кто-то стрелял с верхних этажей»: Стали известны подробности стрельбы в жилом доме в Нижнем Новгороде

Несмотря на то, что на всей территории Нижегородской области продолжается режим всеобщей самоизоляции, в Приокском районе на днях было весьма шумно – неизвестный мужчина устроил стрельбы прямо из окна жилого дома № 111/1 по улице Академика Сахарова. Первыми об этом инциденте написали очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Я как раз собирался на работу, когда услышал четыре странных хлопка за окном, - рассказал "Комсомолке" нижегородец Александр Апряткин. - Я сначала подумал, что это петарды, и выглянул в окно. Тут же раздалось еще два хлопка. Женщина с ребенком, гулявшие на детской площадке, тут же метнулись к дому. Как оказалось, кто-то стрелял с верхних этажей.

На место происшествия вскоре приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов пробыли в доме довольно долго.

- Когда я пошел на работу, мне как раз попался мужчина, которому гильзы попали прямо на голову, - вспоминает Александр. - Он был очень напуган, и вызвал полицию. Гильзы были небольшие, как от пистолета. Как рассказывают свидетели, перед тем как начать стрелять, он кричал: "Чего вы все ходите по улице?"

Кто именно стрелял, и что стало причиной этой непонятной вспышки ярости, пока так и не удалось выяснить. К расследованию этого происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- По данному факту в органах внутренних дел проводится проверка, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.