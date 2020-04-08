2020-04-08T13:29:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года: Горожане стали чаще выходить на улицу

Установленный властями режим соблюдают далеко не все жители приволжской столицы
Анастасия НАЗАРОВА
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Еще недавно Нижний Новгород занимал первое место по индексу самоизоляции.Еще недавно Нижний Новгород занимал первое место по индексу самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Нижегородцы немного расслабились и стали выбираться на улицу из своих квартир. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 10.00 8 апреля 2020 года составляет 3,4 балла. Хотя в то же время в среду до пандемии коронавируса этот показатель составлял 0,8 балла.

Который день на первом месте среди городов-миллионников с индексом самоизоляции 3,7 балла находится Пермь - жители этого города лучше всех соблюдают режим, введенный местными властями. Следом идет Омск (3,5 балла), а затем - Ростов-на-Дону, Уфа, Казань и Нижний Новгород - у всех индекс 3,4 балла. Не очень хорошо дела с самоизоляцией обстоят в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Но на последнем месте второй день подряд находится Новосибирск (2,8 балла).

Напомним, еще недавно Нижний Новгород занимал первое место по индексу самоизоляции. Тогда глава региона Глеб Никитин выразил нижегородцам свою благодарность за то, что те прислушались к призыву властей не выходить из своих квартир без острой необходимости на время пандемии коронавируса.

Сообщалось, что 8 апреля стало известно о 24 новых случаях заражения коронавирусом в Нижегородской области. В общей сложности в регионе 80 заболевших, из них 13 уже выписаны из инфекционной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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