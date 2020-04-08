Нижегородским школам рекомендовано перейти к «безотметочному обучению»

Нижегородским школам рекомендовано временно перейти на обучение без отметок. Для этого региональное министерство образования запустило акцию «Неделя без двоек».

- Мы рекомендуем (письмо уже направлено) всем муниципалитетам и школам на первой неделе дистанционного обучения перейти к безотметочному обучению и максимально снизить объемы домашнего задания, - сообщил глава профильного министерства Сергей Злобин в своем Инстаграме.

Таким образом чиновники решили немножко разгрузить родителей и их детей, перешедших на новый формат обучения из-за пандемии коронавируса.

- Вместе мы справимся! - заверил министр.

«Комсомольская правда» рассказывала, что дистанционное обучение в нижегородских школах началось 6 апреля. Поначалу в работе электронных платформ наблюдались сложности. Однако сегодня работа постепенно входит в нормальное русло.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В нижегородском департаменте образования работает горячая линия для родителей по телефону 8-800-222-04-89. Здесь же можно задать вопросы относительно работы дежурных групп в детсадах - для этого необходимо нажать дополнительный номер «4».

КОНКРЕТНО

Какие платформы выбрали нижегородские школы?

• РЭШ (102 864 ученика и 10 256 учителей)

• ЯКласс (69 718 учеников и 5 501 учитель)

• Фоксфорд (51 867 учеников и 5 051 учителей)

• МЭО (39 805 учеников и 2 952 учителей)

• платформа новой школы «Сбербанк» (36 162 ученика и 4 016 учителей)

• Яндекс.Учебник (34 755 ученика и 2 492 учителя)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детские сады Нижнего Новгорода не работают с 6 по 30 апреля 2020 года. Все это время в шести из восьми районов города будет организована работа дежурных групп. Они предназначены для детей сотрудников тех предприятий, работа которых не приостановлена на время самоизоляции.

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