2020-04-08T12:08:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Нижегородской области изменят порядок исследования клещей

Теперь медики будут снимать клещей на дому
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за коронавируса в Нижегородской области изменят порядок исследования клещей.Из-за коронавируса в Нижегородской области изменят порядок исследования клещей.
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Продолжающаяся пандемия коронавируса наложила отпечаток буквально на все сферы жизни. Не стали исключением и проснувшиеся клещи – в связи с распространением инфекции их теперь будут исследовать по-новому.

- В случае присасывания клещей нижегородцам следует обращаться в поликлинику по месту жительства по телефону, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – После этого врачи приедут прямо на дом, где сниму клеща и доставят его на исследование в лабораторию.

Все эти меры связаны с режимом всеобщей самоизоляции, введенным на территории Нижегородской области 20 марта 2020 года. По предварительным данным, он продлится до 30 апреля.

- Все это время исследования в лабораториях будут проводиться только на наличие клещевого энцефалита, - предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Это связано с тяжестью заболевания, а также с необходимостью проведения серопрофилактики в первые четыре дня после присасывания. При этом сам клещ, доставленный в лабораторию, будет исследоваться в течение суток.

О результатах исследования клеща лаборатории будут сообщать в поликлинику. В случае обнаружения клещевого энцефалита, об этом в тот же день сообщат пострадавшему. Если заболевание не выявлено, то отдельно связываться с пострадавшим не будут.

Тем временем в Нижегородской области продолжается акарицидная обработка парков, скверов и озелененных территорий. С каждым годом объемы такой обработки увеличиваются. То же самое можно сказать и про вакцинацию. К примеру, в этом году в регионе планируется привить более пяти тысяч человек. Все они входят в профессиональные группы риска.

КСТАТИ

По данным на 3 апреля 2020 года, в Нижегородской области было зафиксировано 51 обращение в связи с присасыванием клещей. Случаев инфекционных заболеваний из-за присасывания не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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