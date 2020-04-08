«Главная задача - сохранить занятость»: Губернатор Нижегородской области предложил оставшимся без работы заняться общественным трудом

Пандемия коронавируса больно ударила разным сферам деятельности, но больше всего досталось индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Нижегородское правительство искало пути выхода из сложившейся ситуации и пришло к выводу, что сейчас главное - дать населению возможность работать. Буквально на днях это решение вылилось в отдельный указ, подразумевающий меры финансовой помощи работодателям, которых вынудили приостановить свою деятельность.

- Подписал пакет мер поддержки. Главная задача - сохранить занятость. Что нужно бизнесу, чтобы не увольнять людей? Как-то покрыть затраты. Лучше всего - дать работу, - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Инстаграме.

По словам чиновника, затраты на аренду уже снижаются, но как быть с заработной платой и коммунальными платежами? Рассрочка - это не выход, считает Глеб Никитин. Ведь пока все равно никакого дохода! Поэтому решено выплачивать субсидии фирмам, приостановившим свою деятельность из-за коронавируса. Деньги пойдут на компенсацию затрат на коммуналку в стопроцентном размере и на выплату зарплаты в размере МРОТ плюс налоги и соцвзносы в отношении половины численности работников.

- Итого чуть больше 18 тысяч рублей на человека в месяц. Почему половины? Это справедливо, чтобы собственники также участвовали в решении проблемы, а мы им помогали. Также МРОТ будем платить самозанятым, которые зарегистрировались до введения режима повышенной готовности, - объяснил глава региона.

Однако есть одно «но». Бизнесмены и самозанятые граждане получат материальную поддержку только в том случае, если решатся на общественный труд (четыре часа ежедневно). Это может быть помощь пенсионерам или благоустройство территории. В общем, любая общественная работа.

- Тем, кто за халяву, это не понравится. Но это будет правильно, - уверен Глеб Никитин.

Также решен вопрос с пособиями по безработице. Согласно указам главы государства, максимальное пособие увеличено до размера МРОТ. Однако при определенных условиях пособие может быть гораздо меньше - минимум 1,5 тысячи рублей в месяц. Но разве проживешь на такие средства? Поэтому губернатор Нижегородской области решил, что регион из своего кармана будет доплачивать до величины прожиточного минимума.

КСТАТИ

Новый указ главы региона касается салонов красоты, соляриев, бассейнов, фитнес-клубов, турагентств, музеев, ресторанов и других предприятий, которые вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса.

КОНКРЕТНО

Чтобы получить областные деньги, работодателю придется доказать, что с момента введения режима повышенной готовности до вступления в силу этого губернаторского указа количество работников сократилось не более чем на 10%. Также в пресс-службе правительства Нижегородской области заявили, что работодатель должен будет выполнить ряд условий:

- гарантировать, что не сократит численность коллектива более чем на 5% до снятия режима;

- осуществлять выплату зарплаты всем работников в течение нерабочих дней, установленных президентом РФ;

- предоставить согласия всего коллектива на выполнение общественных работ (не менее 20 часов в неделю).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Помощь из бюджета региона для компенсации затрат на оплату труда работников определяется из расчета 13942,53 рубля в месяц, а также суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, соцстрахование и ОМС на каждого работника.

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