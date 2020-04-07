2020-04-07T21:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Давид Мелик-Гусейнов: «Мы прогнозируем пик заболеваемости на 15-25 апреля»

Замгубернатора Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал о работе медицинских бригад в условиях нехватки ресурсов, строящемся военном госпитале и планируемых поставках аппаратов ИВЛ в регион
Эльвира ОСИПОВА
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Давид Мелик-Гусейнов: «Мы прогнозируем пик заболеваемости на 15-25 апреля»Давид Мелик-Гусейнов: «Мы прогнозируем пик заболеваемости на 15-25 апреля»
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Главная тема на сегодняшний день — эпидемиологическая остановка, связанная с распространением коронавируса. Какова ситуация в Нижегородской области сейчас?

На сегодняшний день у нас 56 подтвержденных диагнозов — тут необходимо пояснить, что мы делаем определенное количество анализов у пациентов с подозрением на инфекцию, в том числе у тех, кто заболел пневмонией. Если наши тесты дают положительный результат, мы отправляем их на верификацию в федеральную лабораторию — и там подтвердили то количество случаев, которое я обозначил. Но при этом на уровне нижегородской лаборатории положительных тестов уже 87.

То есть подтвержденных случаев будет больше?

Очевидно, что да.

И, как ни печально об этом говорить, в регионе уже есть летальные исходы. Их три, насколько мне известно?

Два случая подтверждены точно — это две пожилые женщины в возрасте 80 и 83 лет. Еще один случай, как все помнят, связан с гибелью 37-летней женщины, директора лицея №180 (Марины Тягуновой — ред.). Ни те тесты, которые делались при жизни, ни анализы, взятые посмертно, не показали наличие у нее коронавируса, но у многих людей в ее окружении он есть. По всей контактной группе медики ведут прицельную работу.

Проблема в тестах или есть какие-то объективные сложности с диагностикой?

И то, и другое. У любого медицинского теста есть погрешность — а тесты на коронавирус, как вы понимаете, были разработаны совсем недавно. Не было времени их откалибровать, определить доверительные интервалы. Сейчас эту погрешность мы пытаемся установить опытным путем — это задача не только Нижнего Новгорода, но и Москвы, Новосибирска, да и вообще всего мира.

У вирусной инфекции может быть «маска» — «закрываются» определенные маркеры, которые обычно обнаруживает тест-система. У человека есть симптомы, развивается воспаление легких, но при этом тесты остаются отрицательными. В этой связи мы сейчас таких пациентов сразу рассматриваем как потенциально инфицированных коронавирусом и назначаем соответствующее лечение.

Мнения люди полярно разделились — у одних панические настроения и боязнь заразиться, другие настроены агрессивно, видя спад в экономике. Действительно ли опасность коронавируса настолько высока, что этим можно оправдать простои бизнеса?

Да, она высокая — и в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями. Общий уровень смертности, может быть, не настолько высок, как при некоторых других инфекциях, но заражение вирусом людей из этой группы или людей старшего возраста может серьезно навредить им и сократить продолжительность жизни. Конкретно в случае с хроническими заболеваниями происходит их манифестация, что крайне опасно.

В Китае и Южной Корее, даже в Италии на численности населения коронавирус тоже отразился не так сильно, как это изначально прогнозировалось. Но и пожилые люди, и люди с ослабленным здоровьем оказались уязвимы везде. Есть разные точки зрения на проблему, но во всем мире врачи и ученые сейчас исходят из задачи максимально продлить людям жизнь.

У режима самоизоляции есть обратная сторона, о которой не очень приятно говорить — рост потребления алкоголя, а иногда и бытового насилия.

Есть положительные и отрицательные стороны, конечно. Из положительных — наверное, будет рост рождаемости (смеется).

Согласен, во всем надо можно найти свои плюсы. Как быстро сейчас проверяются тесты?

В нижегородских лабораториях тесты готовятся в течение 4-6 часов. Дальше, если результат положительный, тесты отправляются на верификацию, и там этот процесс занимает сутки или двое.

У нас ведь этим занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной?

Да, институт обслуживает весь Приволжский федеральный округ, но, помимо него, в регионе действуют еще три лаборатории для различных групп пациентов — тестируются пациенты, кто поступает в стационары с пневмониями, медицинские работники, а также контактные лица пациентов, у которых диагноз подтвердился.

Насколько я знаю, бесплатно сдать тест только при наличии определенных симптомов — таких, как высокая температура. Либо его обязывают сдавать тех, кто вернулся из-за рубежа. В Москве и Подмосковье есть возможность сделать тест на дому любому человеку, но платно. Правильно ли это, на ваш взгляд?

Это в большей степени психологическая мера. Здесь также важно понимать, что окно, в течение которого результат может поменяться с отрицательного на положительный, составляет примерно час. Я бы призвал относиться к этому очень аккуратно, чтобы не допустить паники, необдуманных действий и необоснованных трат. Необходимо чутко реагировать на изменение самочувствия и пользоваться тест-системами при наличии реальных симптомов, главным из которых действительно можно считать повышенную температуру.

Давайте еще раз повторим основы — мне кажется, это важно. Вирус передается воздушно-капельным путем?

Больше капельным, чем воздушным — поэтому требования соблюдать дистанцию в полтора-два метра в общественных местах, а также не трогать лицо руками являются основными. Но да, путь передачи воздушно-капельный. При контакте с поверхностями на улице, по приходу домой, руки необходимо обрабатывать — чем чаще, тем лучше. Понятно, что антисептики как таковые купить нелегко — хотя практика показывает, что это возможно — но в качестве них вполне можно использовать, например, спиртовые настойки. Все это есть в свободном доступе и достаточных количествах.

Опять же, информация, почерпнутая из СМИ — тяжесть болезни напрямую зависит от количества вируса, попавшего в организм?

Это так. Как раз к вопросу о том, почему нужно обрабатывать руки в общественных местах — после контакта с дверными ручками, тележками в супермаркетах, кнопками лифта и тому подобного.

Самый неприятный вопрос. Когда будет пик заболеваемости в Нижегородской области и будет ли он вообще?

Пик будет. Мы прогнозируем, что он придется на период с 15 по 25 апреля. За этот горизонт заглянуть пока сложно, но подчеркну, что принятые нами меры, тот режим самоизоляции, направлены на то, чтобы ограничить распространение коронавируса и преодолеть этот пик быстрее.

В случае если режим действительно будет соблюдаться, заболеваемость должна пойти на спад как раз в соответствии с нашими прогнозами. Но есть еще один момент — он должен соблюдаться в каждом из муниципалитетов, где были установлены случаи заражений (сейчас таких семь — ред.). Базовые же меры предосторожности одинаковы для всех.

Поговорим о врачах. В соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что медики перегружены, устали, рук на все не хватает. Какая атмосфера у нас в области?

Атмосфера тяжелая, отрицать это бессмысленно. По некоторым специальностям врачей очень не хватает — особенно анестезиологов и реаниматологов. Тем не менее ситуацию как-то необходимо держать под контролем, поэтому мы усиливаем некоторые направления ординаторами, выпускниками колледжей — если мы говорим про средний медицинский персонал. Бригадам скорой помощи составам помогают волонтеры — они, конечно, не могут лечить, но это дополнительные руки, и в вопросах логистики их помощь очень нужна.

По особо узким и дефицитным специальностям мы формируем так называемые «летучие бригады» — мобильные формирования специалистов, которые в случае необходимости могут компенсировать дефицит ресурсов в том или ином медицинском учреждении.

Под такой ситуацией вы понимаете вспышку инфекции?

Любую ситуацию, которая чревата многочисленными тяжелыми случаями, в том числе требующими искусственной вентиляции легких. У нас, например, формируется мобильная бригада бронхоскопистов, будет работать такое же подразделение эпидемиологов — они должны обучить врачей и медицинских сестер тому, как работать с защитными костюмами, обрабатывать поверхности, как выстроить логистику так, чтобы не было повторных заражений пациентов. Бригады формируются на базе ПИМУ и при каждом главном специалисте по области в том или ином медицинском направлении.

У людей много вопросов, связанных непосредственно с режимом самоизоляции. Послабления даны некоторым территориям, где вирус не зафиксирован, кроме того, в Нижнем Новгороде сейчас работают системообразующие предприятия. При этом, насколько я понимаю, необходимо внедрять бесконтактный формат работы и соблюдение санитарных норм. Как организована эта работа и что конкретно она предполагает?

Это комплексные меры — снабжение средствами индивидуальной защиты, дезинфекция рабочих мест и тому подобное. Подчеркну, что такую меру мы предусмотрели только для системообразующих предприятий, работа которых критично важна для экономики страны и региона. Объявить о том, что на таких условиях могут работать все предприятия, мы пока не можем, но, надеюсь, придем к этому к середине апреля.

Меня также постоянно спрашивают о том, целесообразно ли было закрывать стоматологии и салоны красоты, но тут уже выбор стоит между жизнью и здоровьем человека, пломбой и красивой прической. По-моему, выбор очевиден. Стоматологии, напомню, могут принимать пациентов, но только в экстренных случаях — это делают и государственные клиники, и частники, подавшие заявку в минздрав.

В Нижнем Новгороде, как мы знаем, строится новый военный госпиталь, который обещают возвести за месяц. Это превентивная мера?

Разумеется. Мы пытаемся предусмотреть все возможные риски. Госпиталь действительно должен получиться хорошим с точки зрения эргономики — там грамотно организован коечный фонд, операционный блок, системы интенсивной терапии и реанимации, У врачей все будет под рукой — это позволит экономнее расходовать ресурсы и распоряжаться специалистами, качественнее оказывать медицинскую помощь. Каждая койка будет обеспечена кислородными аппаратами, что очень важно при лечении пациентов с коронавирусом. Иными словами, это высокотехнологичное медицинское учреждение, и, надеемся, что в случае необходимости Минобороны окажет нам помощь в размещении пациентов.

Многих интересует, почему ее строят в центре города.

Нет никакой разницы в том, где будет размещен госпиталь. Больница должна быть там, куда может доехать скорая — главное, чтобы пациент был изолирован. У нас уже есть пациенты, которые самоизолировались в домашних условиях — им подтвердили диагноз, но болезнь протекает легко, и в этом случае лечиться можно в домашних условиях, не покидая помещение. В Москве, да и во всем мире, ситуация такая же.

По поводу аппаратов ИВЛ ходят слухи, что их или нет совсем, или категорически недостаточно. Это фейки?

Когда меня назначили заместителем губернатора — что, по сути, совпало с первым выявленным случаем коронавирусной инфекции в регионе, одним из первых решений было провести учетов аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно форме, у нас их было 1108 — это хороший показатель обеспеченности, в три раза выше, чем в Италии. Другое дело, что не все аппараты оказались рабочими — всем руководителям было дано поручение в недельный срок обеспечить их ремонт либо, в случае невозможности, вернуть их на централизованный склад.

Параллельно мы находимся в диалоге с Минздравом и Минпромторгом с тем, чтобы получить дополнительное оборудование. Это более 400 единиц, и мы рассчитываем, что поставки начнутся уже на следующей неделе. Речь идет о целевой закупке на средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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