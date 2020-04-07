Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Указом губернатора №27 от 13 марта (с последними изменениями от 3 апреля), на территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности. Документ предписывает гражданам не покидать места проживания, за исключением ряда конкретных случаев.

Исходя из текста указа, граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако понятия «самоизоляция» нормативные акты не содержат.

По словам адвоката НО НКА «Чайка и коллеги» Светланы Коротиной, самоизоляция предполагает пребывание человека дома и сведение к минимуму контактов с окружающими для снижения риска распространения коронавируса.

Карантин – более жесткая мера. Его обязывают соблюдать путешественников, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Карантин также предусмотрен для людей, контактировавших с больными и для тех, кто инфицирован, но болезнь протекает у них бессимптомно.

- Проще говоря, самоизоляция — для здоровых людей, а карантин — для больных и тех, кто находится в группе риска. Во втором случае требования более жесткие. С 18 марта в России карантин введен для всех, кто прибывает из-за рубежа, - пояснила Светлана Коротина.

С 1 апреля 2020 года в КоАП РФ появилась новая статья 20.6.1, которая вводит ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности там, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС.

Факт угрозы возникновения ЧС, определяется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС.

Таким образом, в случае, если на территории Нижегородской области возникнет угроза ЧС, граждане и организации могут привлекаться к административной ответственности

Какой можно получить штраф и за что

Гражданину могут вынести предупреждение либо наложить административный штраф от 1000 до 30000 рублей. Должностное лицо рискует заплатить за нарушение от 10000 до 50000 рублей, а частные предприниматели – от 30000 до 50000 рублей. Юридическое лицо могут оштрафовать на сумму от 100000 до 300000 рублей.

Отвечать придется также за действие или бездействие, причинившие вред здоровью человека или его имуществу.

Если вы не совершили ничего, что влечет уголовную ответственность, или повторно привлекаетесь за нарушение правил поведения, то суммы штрафов увеличатся.

В частности, гражданам полагается заплатить административный штраф от 15000 до 50000 рублей. С должностного лица могут взыскать от 300000 до 500000 или дисквалифицировать на срок от года до трех лет.

Индивидуальный предприниматель рискует выплатить от 500000 рублей до 1 миллиона. Аналогичный штраф ожидает и юридическое лицо с той разницей, что его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

- Как передвигаться при режиме повышенной готовности, подробно сказано в Указе губернатора. Я думаю, что несложно получить QR-код либо номер заявки по номеру 112, если нужно съездить к родственникам, в магазин или на дачу. Если вы по каким-то причинам не смогли получить код, то в случае остановки сотрудниками полиции, либо другими контролирующими органами, объясните необходимость своего передвижения другими оправдательными причинами, - порекомендовала адвокат.

При этом к гражданам, нарушившим режим карантина, могут применить более жесткие меры, предусмотренные статьей 6.3. КоАП РФ и УК РФ. При сознательном его нарушении, штрафы стартуют от 15000 рублей.

По словам Светланы Коротиной, судебная практика по привлечению к административной ответственности из-за нарушения карантина в России уже существует. Как будет складываться эта практика в дальнейшем, покажет время.