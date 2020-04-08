Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 апреля 2020 года: Куда делись медицинские маски и почему одну из больниц закрыли на карантин

Пандемия набирает обороты, в том числе в Нижегородской области. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 апреля 2020 года.

Нижегородцам объяснили, почему в аптеках нет медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, все маски сейчас в системе здравоохранения.

- Основной объем поставок масок и других СИЗов идет сегодня в лечебные организации для медработников и пациентов. Ну и в лечебной сети еще не все хорошо со снабжением. Хотя производители кратно увеличили производство, а некоторые молниеносно перепрофилировались, средства защиты пока «горячая» номенклатура, - написал чиновник в своем Инстаграме.

Действительно, маски - предмет первой необходимости для сотрудников медицинских учреждений, ведь именно медики сейчас в зоне риска. Накануне стало известно о том, что четырех сотрудников поликлиники № 21 Нижегородского района областного центра отправили на карантин. Причиной тому послужил зараженный коронавирусом пациент, с которым им довелось контактировать.

Вдобавок ко всему на карантин закрыли одно из отделений больницы № 33 Ленинского района. Такие меры пришлось принять после выявления у пациента коронавирусной инфекции.

- У сотрудников больницы были забраны анализы на коронавирус. У двух сотрудниц младшего младшего медицинского персонала выявлены положительные результаты без клинических проявлений, - пояснили в региональном минздраве.

Двухнедельная самоизоляция «светит» и сотрудникам «Росатома», которых доставили спецбортом из Бангладеш в Нижний Новгород. Кстати, это был первый рейс с россиянами из-за рубежа за последнее время.

Есть и хорошая новость, связанная с коронавирусом в Нижнем Новгороде. Из второй инфекционной больницы выписали еще пятерых человек. Таким образом, число выздоровевших выросло до 13 человек. Но, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, радоваться рано.

- В скором времени мы ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев. Мы готовы к такой ситуации. Самое главное сейчас не пренебрегать правилами и строго соблюдать режим самоизоляции, - добавил чиновник.

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