Работа такси в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно знать пассажирам и водителям

4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Среди прочего по решению главы региона расширен перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции. В их числе - обращение за экстренной медпомощью, следование до места работы, поход или поездка в магазин (либо ближайший магазин, либо поездка в личном автомобиле/ такси), а также выгул домашних животных.

Причем в указе говорится прямо: следование на личном автомобиле или легковом такси из места проживания к дачным и садовым участкам (или в обратном направлении) разрешается! Никаких проблем не должно возникнуть, если таким же образом вам надо добраться до места работы или магазина.

«Комсомолка» выяснила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Нижегородской области агрегаторы такси также перешли «в режим повышенной готовности», предприняв ряд мер для информирования населения и предотвращения распространения вируса в приволжской столице.

Так, «Ситимобил» направил нижегородским таксопаркам рекомендации по соблюдению обязательных мер. Сервис просит водителей следить за здоровьем и не выходить на линию с любыми симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк). Кроме того, им рекомендуется регулярно протирать ручки дверей антисептиками, проводить влажную уборку салона и не менее двух раз в сутки проветривать салон.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что партнеры и таксопарки тоже проинформированы о необходимости дезинфекции машин и соблюдении водителями мер гигиены. В памятках, которые раздают водителям, говорится о необходимости проветривать салон машины, пользоваться дезинфицирующими средствами, избегать массовых мероприятий, а при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к врачам.

КОМПЕТЕНТНО

По данным Роспотребнадзора, таксисты обязаны придерживаться некоторых рекомендаций. В частности, у каждого водителя должны быть маска и антисептик. Менять маски следует каждые три часа. А салон следует дезинфицировать перед выездом на работу, после смены и в течение рабочего дня. Причем особое внимание при обработке нужно уделить рулю, ремням безопасности, дверным ручкам и сиденьям.

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