Нижегородцев призывают вступать в национальный регистр доноров костного мозга, чтобы компенсировать потерю доступа к иностранным регистрам из-за коронавируса. Доступ к зарубежным донорам сейчас невозможен из-за закрытия границ, а соотечественники находятся на самоизоляции. Из-за этого больные раком крови рискуют не дождаться процедуры трансплантации. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова БФ «Русфонд» Евгения Лобачева.

- Современный мир нам показал, что создание отечественного регистра доноров является вопросом национальной безопасности. Текущая ситуация показала насколько «Русфонд» был прав, когда говорил об этом. Сейчас границы закрыты, мы не можем рассчитывать на иностранных доноров, на зарубежные трансплантации, причем ни за какие деньги. Сейчас очень востребованы доноры в России. Хотя их в данный момент сложно активировать из-за ограничения передвижения между городами, тяжело куда-то выехать из-за ситуации с коронавирусом, - рассказала Евгения Лобачева.

Она также отметила, что период ожидания трансплантации костного мозга, крайне непродолжителен. Если не сделать процедуру вовремя, участь больного человека печальна.

- В период ожидания людям капают препараты, выводят в ремиссию, которая длится несколько месяцев. В это время больному человеку делают специальные процедуры. Если в этот период не сделать трансплантацию, то судьба человека незавидна - в случае рецидива он, скорее всего, скончается, - пояснила Евгения. - Приток новых доноров сейчас осложнен тем, что люди просто не выходят из дома в связи с режимами самоизоляции, просто они не доходят до лабораторий, где могут сдать кровь, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга. Сейчас у нас вся надежда на регионы.

Нижегородцев призывают вступать в национальный регистр доноров костного мозгаФото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель отдела рекрутинга призвала нижегородцев, желающих помочь соотечественникам, сдавать кровь на типирование при первой же возможности. Например, если кто-то делает анализы в одной из лабораторий «Инвитро», может сдать кровь и на типирование. Она берется для исследования совместимости тканей, проверки набора генов, после чего утилизируется.

- Понятно, что мы не можем призывать людей куда-то идти в период самоизоляции, но если они уже пошли по своим делам в какую-то лабораторию, чтобы анализы какие–то сдать, то можно это совместить и сдать такой анализ, он бесплатный и займет всего несколько минут. Можно конечно сделать это, когда закончится эта ситуация с самоизоляцией. При этом важно помнить, что для кого-то это может быть вопросом жизни или смерти, - отметила Евгения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным «Русфонда», сейчас в отечественном регистре содержатся данные более 100 тысяч потенциальных доноров костного мозга – примерно 0,06% всего населения страны. При этом в Германии количество добровольцев превышает 9%, в Великобритании – 2% , а в Израиле – 12%.

Ученые доказали, что шанс найти человека со схожим генотипом на родине гораздо выше, чем за рубежом. К тому же костный мозг земляка приживается гораздо лучше, чем трансплантат, полученный от иностранца. Дешевле обойдется также поиск и активация донора костного мозга в России.

КОНКРЕТНО

Сдать кровь на типирование могут все желающие в возрасте от 18 до 45 лет. При отсутствии серьезных противопоказаний, сделать этом можно в любом медицинском офисе «Инвитро».

После сдачи крови на HLA-типирование, специалисты определяют уникальный состав генов и вносят эти сведения в базу данных. Однажды они могут совпасть с данными человека, который нуждается в трансплантации.

Больше информации о том, как стать донором, можно найти на сайте «Русфонда».

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