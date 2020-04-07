Жителям Нижнего Новгорода рассказали, почему в аптеках нет масок

Поиск масок и других средств индивидуальной защиты в Нижнем Новгороде давно превратился в настоящий квест. Кто-то заказывает их через интернет, а кто-то все еще заглядывает в аптеки в надежде, что там завалялась хотя бы одна медицинская маска. Но вопрос остается открытым: куда же деваются все маски? Ответ на него наконец дал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. В своем Инстаграме чиновник прямо написал: «Они в системе здравоохранения».

По словам Давида Мелик-Гусейнова, говорить о неэффективности масок для здоровых людей сейчас бессмысленно. Однако те, у кого уже есть симптомы, попросту не могут купить средства защиты.

- Основной объем поставок масок и других СИЗов идет сегодня в лечебные организации для медработников и пациентов. Ну и в лечебной сети еще не все хорошо со снабжением. Хотя производители кратно увеличили производство, а некоторые молниеносно перепрофилировались, средства защиты пока «горячая» номенклатура, - заявил замглавы региона.

При этом чиновник добавил, что аналогичная история с масками в других регионах России и странах зарубежья. Кое-где средств индивидуальной защиты нет уже третий месяц, поскольку все уходит в больницы.

- У меня просьба, их даже две: во-первых, успокоиться. Не будем кидать ножи в спину тех, кто не спит уже несколько месяцев и находит возможности производить средства защиты. Поверьте, коллеги делают что могут, - обратился Давид Мелик-Гусейнов к нижегородцам. - Во-вторых, если вы увидели, как кто-то торгует масками на дорогах, сообщите об этом в полицию. Очень важно разобраться, где был взят этот товар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В нижегородской больнице № 33 обнаружен коронавирус

Одно из отделений пришлось закрыть на карантин (подробности)

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 апреля 2020 года: Закрыли детские сады и поделили область на две части

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 7 апреля 2020 года (подробности)

Роспотребнадзор: «Вопрос о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород не рассматривается»

В ведомстве прокомментировали информацию о введении карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.