Жителям Нижнего Новгорода рассказали, почему в аптеках нет масок
Поиск масок и других средств индивидуальной защиты в Нижнем Новгороде давно превратился в настоящий квест. Кто-то заказывает их через интернет, а кто-то все еще заглядывает в аптеки в надежде, что там завалялась хотя бы одна медицинская маска. Но вопрос остается открытым: куда же деваются все маски? Ответ на него наконец дал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. В своем Инстаграме чиновник прямо написал: «Они в системе здравоохранения».
По словам Давида Мелик-Гусейнова, говорить о неэффективности масок для здоровых людей сейчас бессмысленно. Однако те, у кого уже есть симптомы, попросту не могут купить средства защиты.
- Основной объем поставок масок и других СИЗов идет сегодня в лечебные организации для медработников и пациентов. Ну и в лечебной сети еще не все хорошо со снабжением. Хотя производители кратно увеличили производство, а некоторые молниеносно перепрофилировались, средства защиты пока «горячая» номенклатура, - заявил замглавы региона.
При этом чиновник добавил, что аналогичная история с масками в других регионах России и странах зарубежья. Кое-где средств индивидуальной защиты нет уже третий месяц, поскольку все уходит в больницы.
- У меня просьба, их даже две: во-первых, успокоиться. Не будем кидать ножи в спину тех, кто не спит уже несколько месяцев и находит возможности производить средства защиты. Поверьте, коллеги делают что могут, - обратился Давид Мелик-Гусейнов к нижегородцам. - Во-вторых, если вы увидели, как кто-то торгует масками на дорогах, сообщите об этом в полицию. Очень важно разобраться, где был взят этот товар.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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