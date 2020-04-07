Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 7 апреля 2020 года: Жители потихоньку стали выбираться на улицу

Жители приволжской столицы начали нарушать режим всеобщей самоизоляции. По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 12.00 7 апреля 2020 года составляет 3,3 балла. При этом в типичный день до коронавируса в это время индекс составлял 0,4 балла.

Отметим, что на первом месте среди городов-миллионников с индексом самоизоляции 3,8 балла по-прежнему находится Пермь. На втором месте - Омск (3,5), на третьем - Уфа (3,4). Нижний Новгород со своим показателем занял четвертую строчку рейтинга. Последним в рейтинге за 7 апреля оказался Новосибирск - жители этого города с миллионным населением соблюдают предписанный режим хуже всех (2,8 балла).

Напомним, еще недавно Нижний Новгород занимал первое место по индексу самоизоляции. Тогда глава региона Глеб Никитин выразил нижегородцам свою благодарность за то, что те прислушались к призыву властей не выходить из своих квартир без острой необходимости на время пандемии коронавируса.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в приволжской столице подтверждено еще девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Причем диагноз подтвердился у пациентов в разное время, а подтверждение из референс-центров пришло лишь сейчас. Таким образом общее количество заболевших в регионе составляет 56 человек.

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