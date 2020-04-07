«Загорелись луга и поля»: Пожар в Борском районе пытались потушить несколько часов

Серьезный пожар на днях вспыхнул в Борском районе Нижегородской области. Виновниками возгорания по традиции стали любители поджигать сухую траву. В результате огонь распространился на огромную территорию, подобраться к которой спасатели не могли в течение нескольких часов. Первыми об этом сообщили очевидцы пожара в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

- Я заметил огонь примерно в половине десятого вечера 5 апреля, - рассказал «Комсомолке» нижегородец Михаил Лобанов. – Я как раз гулял по набережной Федоровского, когда увидел огромное зарево в Борской стороне.

Поспешив на место происшествия, Михаил увидел жуткую картину – огонь полыхал на огромной территории.

- Там загорелись луга и поля, - вспоминает нижегородец. – Подъезда к месту возгорания не было, так как там кругом болотистая местность. В результате, пожарные и на машинах, и на квадроциклах около полутора часов кружили вокруг и не могли подобраться к огню. К счастью, в конечном итоге пожар удалось потушить.

Из-за болотистой местности пожарные не могли подобраться к месту возгорания. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Из-за болотистой местности пожарные не могли подобраться к месту возгорания. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Напомним, в последнее время резко выросло число загораний сухой травы. В день пожарным приходится делать до пяти выездов на такие происшествия. В связи с этим они уже выступали с обращением к нижегородцам.

- Помните, что убирать сухую траву и мусор с территории нужно таким образом, чтобы она не стала удобным плацдармом для перехода огня с сухой травы на постройки, - предупредило ГУ МЧС по Нижегородской области. – Будьте осторожны с открытым огнем и не разводите костры вблизи зданий. Не сжигайте сухую траву и мусор!