Сотрудников нижегородской поликлиники отправили на карантин из-за коронавируса

Четырех сотрудников поликлиники № 21 Нижегородского района отправили на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как «КП-Нижний Новгород» рассказали в региональном министерстве здравоохранения, причиной тому послужил зараженный пациент, с которым им пришлось контактировать.

У медиков взяли анализы, а после отправили по домам. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением. При этом все помещения поликлиники как следует продезинфицированы.

Добавим, что пациентам с высокой температурой и симптомами гриппа и ОРВИ необходимо вызывать врача на дом. Выписать льготные лекарства можно заочно.

Как уточнили в областном минздраве, в поликлинике № 21 организован входной фильтр для сотрудников и пациентов, потоки пациентов перераспределяются.

Ранее сообщалось, что плановое посещение поликлиник запрещается в Нижегородской области с 30 марта 2020 года до особого распоряжения. Сейчас в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь. Профосмотры, вакцинация и диспансеризация как детей, так и взрослых отменяются. Но есть исключения. Например, по-прежнему проводится вакцинация новорожденных в роддомах. А также не запрещены медосмотры для устройства на работу и призыва в армию.

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