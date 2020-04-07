«Прямо между домами»: Новый карстовый провал образовался в Гагинском районе

Очередной карстовый провал образовался в Нижегородской области – на этот раз в селе Березники Гагинского района. К счастью, несмотря на внушительный размер провала, никто из местных жителей не пострадал.

- Сообщение о появлении карстового провала к нам поступило 6 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда Гагинского района. Как выяснилось в ходе осмотра, карстовый провал образовался прямо между домами по улице Въездной и улице Молодежной.

Диаметр провала составил 12 метров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По последним данным, диаметр провала составляет 12 метров, а глубина – 5 метров. При этом в результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб хозяйству местных жителей также не причинен.

- Сейчас место провала огорожено сигнальной лентой, - рассказали спасатели. – Проведен подворовый обход населения. Ситуация держится на контроле наших сотрудников.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, за последнее время это уже не первый крупный карстовый провал на территории Нижегородской области – в том же Гагинском районе 24 марта образовался еще один провал глубиной 10 метров. Тогда он располагался на расстоянии нескольких десятков метров от жилых домов.