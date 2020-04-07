В Нижнем Новгороде приземлился спецрейс из Бангладеш со 178 пассажирами на борту

Вечером 6 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде приземлился специальный авиарейс, на котором находились 178 человек – все они сотрудники госкорпорации «Росатом», работающие по контракту на сооружении АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это был первый рейс с россиянами из-за рубежа за последнее время.

Ближайшие две недели все прилетевшие в приволжскую столицу сотрудники «Росатома» проведут в местных профилакториях, где будут соблюдать режим изоляции. Помощь в организации такого режима оказывается по решению губернатора Глеба Никитина.

- Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу. Сегодня с разрешения Правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет – вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание, - подчеркнул гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

В основном на борту авиарейса находились сотрудники Инжинирингового дивизиона Росатома, головное предприятие которого находится в Нижнем Новгороде. Вместе с ними в «Стригино» прилетели работники субподрядных организаций. Отмечается, что все 178 человек чувствуют себя нормально, никаких симптомов заболевания у них не обнаружили.

По словам Глеба Никитина, им уже создали необходимые условия для самоизоляции.

- В течение 14 дней прибывшие из Бангладеш будут находиться под наблюдением медиков. Для сотрудников Росатома организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание. Такие меры нужны для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, если она будет выявлена у кого-то в этот период, - пояснил губернатор.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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