Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 апреля 2020 года составило 56 человек

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде составило 56 человек на 7 апреля 2020 года. За прошедшие сутки в приволжской столице выявлено сразу девять случаев заболевания.

Сообщалось, что диагноз у этих девятерых человек подтвердился в разное время. Но подтверждение из референс-центров пришло лишь 6 апреля. Вместе с тем, по словам губернатора Нижегородской области, к выписке из инфекционной больницы готовятся три пациента, сумевших побороть вирус.

«Комсомольская правда» рассказывала, что с 30 марта в областном центре режим всеобщей самоизоляции. Покидать жилище можно только нескольких случаях. Например, если требуется неотложная медпомощь или нужно идти на работу. Также уважительной причиной для того, чтобы нарушить самоизоляцию, является поход в магазин за продуктами или вещами первой необходимости. Кроме того, разрешается выбросить мусор и погулять со своим питомцем в радиусе 100 метров от дома.

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