Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 6 апреля 2020 года: Приволжская столица находится на втором месте среди городов-миллионников

Жители приволжской столицы по-прежнему стараются проявлять сознательность и не покидают свои квартиры без острой необходимости.

По данным Яндекса, индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 6 апреля 2020 года составляет 3,7. И это, надо сказать, очень неплохой показатель! На первом месте среди городов-миллионников с индексом самоизоляции 3,9 находится Пермь, следом идет Нижний Новгород, а уже после - Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Самара, Москва, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Воронеж и Волгоград.

Добавим, что индекс 3,7 свидетельствует о том, что на 09.00 6 апреля большинство нижегородцев находятся дома. Тогда как в типичный день до коронавируса в это время индекс составлял 1,3.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей областного центра за то, что те прислушались к призыву властей не покидать дома без острой необходимости на время пандемии.

Сообщалось, что в Нижнем Новгороде зафиксировано еще девять новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. При этом, по словам главы региона Глеба Никитина, диагноз подтвердился у пациентов в разное время, а подтверждение из референс-центров пришло лишь сейчас.

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