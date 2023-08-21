«Чаще заказывают один букет от класса»: Как готовятся ко Дню Знаний в цветочных магазинах Нижнего Новгорода

Старшеклассник с букетом на торжественной линейке в школе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем скоро лето закончится и наступит осень, а школьников будет ждать новый учебный год. В День Знаний, 1 сентября, в школах Нижнего Новгорода состоятся торжественные линейки, на которые многие ученики принесут с собой букеты для любимых учителей. Накануне праздника в цветочных магазинах традиционно начнётся ажиотаж. Родители школьников будут решать, стоит ли покупать от класса один шикарный букет или пусть каждый приносит свой, какие цветы выбрать, какое оформление использовать. Медлить в этих вопросах нельзя, а то самые свежие и красивые цветочки точно разберут.

– Пока у нас тихо. Самыми тяжелыми днями будут 30-31 августа, когда толпы людей наводнят магазин в поисках букетов на школьную линейку, – рассказала «Комсомолке» сотрудница цветочного магазина. – Мы пока готовимся, ждем новые поставки. В этот раз заказали розы, гвоздики, альстромерии, хризантемы, герберы, лилии, гипсофилы, гладиолусы, эустомы.

К 1 сентября в цветочных мастерских будет собираться множество готовых цветочных композиций: в коробках и корзиночках, в декоративных ящиках и вазах. По словам флористов, готовые композиции – один из самых ходовых вариантов.

– Цветочные композиции в корзиночках и шляпных коробках довольно дешёвые и красивые. Можно взять и за 800 рублей, а можно и за 1500 рублей. Тут у кого какой бюджет, но обычно подешевле стараются брать, – объяснила работница цветочного салона. – Тенденции меняются, за последние несколько лет мы заметили, что у нас чаще заказывают один букет от всего класса. Допустим, нам родители платят за цветочки 5700, а потом делят эту стоимость между собой. Так, если в классе 20 человек, то с каждого всего по 300 рублей скинутся, придётся. Дешево же!

Набирает обороты и всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов», суть которой заключается в том, чтобы помочь неизлечимо больным детям. Так, вместо букетов от каждого ученика родители дарят учителю один общий, а сэкономленные деньги переводят в благотворительные фонды.