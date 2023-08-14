Поисковики трое суток искали 83-летнего арзамасца с больным сердцем, пропавшего из больницы в тридцатиградусную жару

Волонтёры нашли живым 83-летнего дедушку с больным сердцем. Фото: Поисково-спасательная группа «Рысь- Арзамас».

Эта история произошла в Нижегородской области немногим более недели назад. Вечером 6 августа 83-летний дедушка с больным сердцем ушел из кардиологического отделения больницы в Арзамасе и пропал. Сначала родственники пытались найти мужчину самостоятельно, без устали звонили ему на телефон в надежде на ответ. Однако уже утром они услышали фразу, произносимую механическим женским голосом: «Абонент не отвечает, перезвоните позднее». Так, 7 августа за работу взялись волонтеры и присвоили поискам статус «Угроза жизни», ведь пожилой сердечник исчез в тридцатиградусную жару. Счёт мог идти на минуты.

Поисковики поговорили с родными дедушки, опросили его соседей по палате и врачей, собрав всю необходимую информацию. Другие волонтёры обзванивали морги и другие медучреждения, это же время был начат осмотр всевозможных камер.

– К сожалению, камеры внешнего наблюдения ЦГБ в день пропажи дедушки не работали по техническим причинам, что осложняло поиск, пришлось потратить достаточно много времени, чтобы просмотреть сторонние камеры. Важно было узнать, в каком направлении пожилой мужчина ушел из стационара, – рассказали представители поисково-спасательной группы «Рысь- Арзамас» в соцсетях.

Всего лишь за полчаса к местной больнице съехались первые экипажи волонтёров и приступили к поискам. Была тщательно осмотрена вся территория больницы, прилегающий лесной массив, улицы города, частные секторы и сады. Искали дедушку и на остановках, мало ли, вдруг решил куда-то поехать. Первый день поисков, к сожалению, ничего не дал. В социальных сетях под ориентировками тоже было глухо.

На вторые сутки поиска волонтёры вновь начали обзванивать больницы, а на досках для объявлений и столбах стали появляться ориентировки.

Поиски в овраге. Фото: Поисково-спасательная группа «Рысь- Арзамас».

– 15 поисковиков и ещё 15 добровольцев, в состав которых входили друзья, коллеги и родственники без вести пропавшего, прошли регистрацию и ждали свои задачи все у того же шлагбаума ЦГБ. За эти двое суток больница стала родной, и местный персонал сопереживал вместе с нами и родственниками, – вспомнили в поисково-спасательной группе.

Вскоре зона поиска была увеличена. Теперь под пристальным вниманием добровольцев оказался лес за ФОКом, ближайшие водоемы и берега, а также овраги Смирновского пруда. Родные дедушки также отправились на его дачу, вдруг каким-то чудом пенсионер оказался там.

Когда дело шло к вечеру, а пожилой мужчина так и не был найден, в соцсетях появился комментарий о том, что один из местных видел похожего дедушку.

– Разыскали очевидца, он согласился помочь и показать то место, где еще утром видел босого, сидевшего в овраге мужчину, – пояснили волонтёры.

Пенсионера спасли. Фото: Поисково-спасательная группа «Рысь- Арзамас».

Поиски продолжились в овраге. Осматривать местность необходимо было тщательно, ведь трава высокая и ослабшего пенсионера можно легко не заметить. Но все усилия были приложены не зря, буквально через 20 минут в рацию прозвучало долгожданное: «Найден, жив!». Как оказалось, дедушка лежал в болоте в самом конце оврага. Своими силами волонтёры подняли пенсионера из оврага, закутали в одеяло и стали ждать приезда скорой помощи. Мужчина был спасён.

– Если у вас потерялся близкий человек, не нужно ждать трое суток, чтобы подать заявление в полицию. Обращаться нужно сразу же, как почувствовали неладное. Чем быстрее мы приступим к поискам, тем больше шансов на положительный исход. Берегите себя и своих близких! –напоминают в ПСГ «Рысь – Арзамас».