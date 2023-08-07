Нижний Новгород занял 68 место в рейтинге по вводу жилья в 2022 году

В прошлом году в Нижнем Новгороде было введено в эксплуатацию 574,2 тысячи квадратных метров жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижний Новгород занял 68 место в рейтинге российских городов по вводу жилья по итогам 2022 года. Исследование провели аналитики «РИА Новости».

В прошлом году в Нижнем Новгороде было введено в эксплуатацию 574,2 тысячи квадратных метров жилья – это на 12,7% ниже, чем годом ранее. По подсчетам экспертов, на одного жителя приволжской столицы приходилось 0,46 квадратных метров нового жилья. Обеспеченность нижегородцев жильем составила 27 квадратных метров на человека.

Безусловным лидером рейтинга стал Краснодар, где введено 3010,7 тысячи квадратных метров жилья. Тут рост составил 15% по сравнению с 2021 годом. На втором месте рейтинга оказался Новороссийск, где на одного жителя в 2022 году приходилось 1,97 квадратного метра построенного жилья. Третью строчку рейтинга занимает Сочи, где на одного жителя ввели 1,77 квадратного метра.

Также большие показатели зарегистрированы в Тюмени, Грозном, Южно-Сахалинске, Ставрополи, Калининграде, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийске.

Меньше всего жилья ввели в Мурманске, где введено 0,02 квадратных метра нового жилья на человека.