Жара до + 32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на неделе с 7 по 13 августа

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Жаркая и солнечная погода продолжит радовать нижегородцев на этой неделе. Столбики термометра покажут до +32 градусов днем, в ночные часы тоже будет тепло. А что еще важнее – никаких дождей.

В понедельник, 7 августа, в Нижнем Новгороде ожидается ясная и солнечная погода. Согласно сервису Яндекс.Погоды, с утра температура воздуха днём прогреется от +22 градусов до +28 градусов. Днём станет жарче ещё на один градус. Ветер сменит два направления, его скорость не превысит 2,5 метра в секунду.

Во вторник будет тепло и без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +29 градусов, ночью будет от +18 градусов до +21 градуса. Влажность воздуха составит 43-75%, а атмосферное давление – 752-753 миллиметра ртутного столба.

В среду будет стоять малооблачная погода. Температура воздуха днём не поднимется выше +28 градусов, к ночи на улице станет свежее.

В четверг, 10 августа, погода вновь порадует нижегородцев. Температура воздуха: утром – от +20 градусов до +24 градусов, днём – от +27 градусов до +29 градусов, вечером – от +24 градусов до +28 градусов. Погода установится облачная с прояснениями.

В пятницу дневная температура воздуха поднимется до +32 градусов, а ночная - до +22 градусов. Солнце весь день будет проглядывать из-за облаков. Никаких осадков не прогнозируется. Ветер ожидается тихий.

С самого утра в субботу в городе будет стоять хорошая погода. Утром столбики термометров покажут до +25 градусов, а уже днем достигнут отметки в +31 градус. Скорость ветра не превысит 4,2 метра в секунду.

В воскресенье, 13 августа, синоптики обещают, что днём разогреет до +26 градусов. День будет солнечный, но не безоблачный. Ночью будет немного свежее, температура воздуха опуститься до +18 градусов.